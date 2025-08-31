La Nebrija regresa a Avilés con cursos de formación de español

La Universidad Nebrija, a través del Instituto Nebrija, regresa a Avilés. Y lo hará este lunes cuando dará comienzo un curso intensivo de consolidación del B1 de español. Este programa se desarrollará durante dos semanas, hasta el 12 de septiembre. Serán, en total, 40 horas. El curso está dirigido a 15 alumnos y la asistencia es obligatoria.

No es el único programa que la Nebrija tiene previsto desarrollar este mes en la ciudad: el próximo 15 de septiembre está programado que comience otro curso, igualmente de formación de español. Tiene como objetivo "consolidar el nivel B1 de español durante el primer semestre y preparar a los estudiantes (cuenta con 15 plazas) para acceder a la universidad en España, alcanzando un nivel B2 al finalizar el segundo semestre".

En septiembre también, aunque sin fecha determinada, la Universidad Nebrija tiene previsto asimismo ofrecer "un curso diseñado para estudiantes internacionales que desean mejorar su español mientras disfrutan del surf en las mejores playas de la costa asturiana, específicamente en Salinas, una de las playas más populares para la práctica de este deporte". Está dirigido a estudiantes de español en los niveles principiante, intermedio y avanzado.

La Nebrija tendrá su sede definitiva en Camposagrado. Entretanto, las actividades académicas se desarrollarán en Álvarez Acebal, en la zona conocida como de ampliación del Conservatorio, y en el Espacio MQA.