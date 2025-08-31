Nicolás Alonso, director de Espacio Portus: «El de Avilés es el puerto histórico de Asturias»

Nicolás Alonso, arqueólogo e historiador gozoniego, dirige el Espacio Portus, un antiguo astillero de ribera, el de Ojeda y Aniceto, reconvertido en centro de interpretación del Puerto y del sistema de cañones submarinos de Avilés. Este espacio, ubicado en San Juan de Nieva, en la margen derecha, abre ahora en verano de miércoles a sábado: es precisa inscripción previa.

Antes de llegar a Espacio Portus hagamos un pequeño recorrido: ¿qué es el puerto de Avilés, primero, para Asturias?

El puerto de Avilés es el puerto histórico, por antonomasia, de Asturias. A lo largo de los siglos estuvo presente en los acontecimientos históricos, comerciales, económicos y culturales desde la monarquía asturiana hasta la época actual.

¿Y para Avilés?

El puerto es la identidad de la villa. Solamente hay que ver que no se puede entender la historia de Avilés sin su puerto. Es una dualidad y una constante a lo largo de los siglos. Le confiere su identidad, le confiere su idiosincrasia. Fue el motor económico, cultural y revela, en parte, cómo somos en la actualidad también los avilesinos, porque esto lo podemos llevar también al presente.

Esa relación puerto-ciudad se rompió en algún momento de la historia

Digamos que esta identidad se trastocó debido a las cicatrices que, a lo largo de sobre todo la segunda mitad del siglo XX, le confieren los cambios morfológicos que sufrió la ría y el impacto medioambiental sufrido durante décadas debido al desarrollo industrial de la segunda mitad del siglo XX, que también quiero señalar que forma parte también de su identidad. El impacto medioambiental de las industrias durante ese tiempo, sobre todo a partir de la década de los 60, hizo que se perdiera ese contacto físico.

Ahora esa relación está fructificando de nuevo.

Ahora por fortuna parece que se está recuperando ese nexo, esa comunicación con la ría. Se está tratando de recuperar y de poner en valor, haciendo más amable el contacto con este espacio que durante algún tiempo estuvo de espaldas a la villa. Con proyectos como, por ejemplo, Espacio Portus, los paseos en lancha por la ría o el aula del Monumento Natural de la Charca de Zeluán se trata, por parte de la Autoridad Portuaria de Avilés, de recuperar estos espacios para los ciudadanos.

Llegamos a Espacio Portus. ¿Podemos decir que este es el gran año del centro museístico de la margen derecha de la ría?

Sí, en cifras brutas sí. He recopilados los datos: del periodo comprendido del 1 de junio a 28 de agosto hemos tenido 1.550 visitantes, un 42,9 por ciento más que en el mismo periodo de 2024. Si contabilizamos desde el 1 de enero hasta finales de agosto las cifras también son mejores: 2.446 visitas el año pasado y 3.401 este 2025, un 39 por ciento más.

Nicolás Alonso. / Miki López

¿Cómo justifica este aumento de visitas?

Evidentemente hay que sumar diferentes factores. El primero de ellos, evidentemente, son los paseos en barco por la ría. Ha sido un gran descubrimiento, tanto para los propios habitantes como para los visitantes. Y luego la continuidad del proyecto, que desde el año 2019 ha ido incrementando las actividades culturales, las visitas guiadas, las exposiciones temporales. Ahora mismo Espacio Portus es el corazón del conocimiento histórico del puerto.

¿Y quién acude a Espacio Portus?

En este aspecto tiene importancia, así lo veíamos ya en el año 2024, el reconocimiento de la ría y del puerto como parte de la identidad de Avilés. Esto es importante en el aspecto histórico y, por ejemplo, también medioambiental, con el proyecto del Centro de interpretación del sistema de cañones submarinos de Avilés. En cuanto a los visitantes, los de aquí recuperan un poco ese vínculo con el entorno de la ría, por ejemplo, con los paseos en lancha. Muchos todavía recuerdan cómo hasta los años 70 se conectaba la propia villa por medio de botes con la playa de San Balandrán o entre los dos núcleos de San Juan de Nieva. Luego hay una parte de población más joven que descubre espacios nuevos como el paseo de la margen derecha de la ría.

Porque en Espacio Portus el entorno es una pieza más del museo.

Nosotros hacemos mucho hincapié en que estamos integrados en el espacio, en el paisaje histórico, en el paisaje humano de la zona, en el territorio donde nos estamos moviendo con los itinerarios guiados que hacemos por el exterior. Hay que poner en valor también el propio territorio, el propio entorno donde nos encontramos. A pesar de que estamos dentro de uno de los entornos, digámoslo así, más industrializados del norte de España, estamos rodeados de entornos con protección ambiental. Hablamos del Monumento Natural de la Charca de Zeluán, hablamos del monumento natural del sistema dunar de El Espartal, e incluso en nuestro propio faro comienza el paisaje protegido de Peñas. Entonces lo que proyectamos desde aquí, desde el entorno de la zona de San Balandrán, hasta la desembocadura en la margen derecha, es un entorno natural que hemos tratado de conservar y todavía estamos poniendo en valor.

En invierno también reciben a numerosos alumnos de distintos centros escolares

Sí. Son, fundamentalmente, grupos de Primaria y de Secundaria. También tengo que poner en valor, por ejemplo, otro tipo de grupos, como grupos organizados de asociaciones culturales, de vecinos…, y luego también grupos de necesidades especiales, de educación, movilidad. Hay que valorar por qué nuestros centros se encuentran adaptados para ellos.

Preparando la entrevista leí un artículo suyo que firma con la historiadora Cristina Heredia en el que afirman que «una correcta interpretación de los espacios y de su patrimonio puede contribuir a que el gran público tome conciencia y tenga la responsabilidad de conocer, respetar y conservar este legado» . ¿Este es el objetivo de Espacio Portus?

No podemos proteger nada si no lo conocemos bien. A mi me gustaría hacer hincapié en la apuesta del Puerto por dar a conocer su patrimonio histórico y medioambiental, que es algo que ya lleva muchos años siendo una realidad. También me gustaría invitar a todo el mundo a que nos siga conociendo, que nuestro proyecto es a lo largo de todo el año.

Durante la entrevista ha hecho mención a la lancha que realiza paseos por la ría y que este año, por primavera vez, lleva cada miércoles a visitantes a Espacio Portus. ¿Considera importante mantener esta conexión de forma permanente?

Eso no está en mi mano, es lo primero. Pero yo lo que quiero poner en valor de este aspecto es que se ha recuperado un modelo de movilidad que existió en la ría no solo durante décadas, sino en los siglos anteriores. Esa forma de movilidad está documentada, conectaba margen izquierda y derecha, conectaba los dos San Juan de Nieva, la villa con San Balandrán… Yo creo que es un proyecto que tiene visos de poder ampliarse en un futuro ya que ha tenido éxito y ha crecido de manera gradual y no exponencial; es decir, es una apuesta progresiva primero con los paseos en lancha por la ría y ahora con la parada en el pantalán de Espacio Portus.

El faro está de cumpleaños...

¡Hoy! Se inauguró el 31 de agosto de 1863.

Ahora está previsto hacer arreglos en este edificio

Sí. Está dentro de los proyectos de consolidación y restauración de los edificios de los faros que dependen de la Autoridad Portuaria de Avilés hoy en día, como los de Tapia, Cudillero, Luarca… En este se va a intervenir, pero desconozco su uso por el momento.