El torneo de ajedrez en la calle se corona en Avilés, con grandes promesas y veteranos compartiendo espacio

Con la mirada dividida entre el reloj y el tablero, más de ochenta ajedrecistas se dieron cita ayer en el corazón de Avilés. Sobre las casillas, o campo de batalla, midieron su estrategia en la plaza de los Hermanos Orbón, donde tomó forma una nueva edición del Calledrez de San Agustín, convertido ya en tradición con sus diecisiete años de historia. El open, dividido en dos modalidades, absoluta y sub-14, esta última en memoria de Emiliano Agustín Luengo, volvió a reunir a veteranos y jóvenes talentos. El torneo, bajo la organización del Club de Ajedrez Ensidesa y con el respaldo del Ayuntamiento, tuvo como ganador absoluto a Luis David Jiménez, del Club Naranco.

Dos jóvenes jugadores durante una partida. / Mario Canteli

El sistema suizo, que permite jugar hasta el final sin eliminados, facilitó que todos los participantes se midieran a grandes promesas como Álvaro Torres, de la Federación Jaque Mate, que desde los siete años se mantiene en el podio nacional y, entre otros logros, se ha enfrentado al famoso youtuber "Rey Enigma". "He venido muchas veces", destacó Torres, que quedó tercero en el campeonato de España sub-14, aunque confesó: "Prefiero jugar entre adultos, es más exigente". En la misma categoría compitió su hermano Víctor, que no ocultaba su orgullo de hermano: "Tiene mucho nivel".

Álvaro Torres, gran promesa del ajedrez español. / Mario Canteli

La categoría absoluta, en la que jugaron los Torres, reunió mayoritariamente a adultos como Raúl Fernández. Fernández, invidente, que disputó la partida contra Carmen Sánchez con la ayuda de un tablero especial para personas con discapacidad visual, mientras su rival replicaba los movimientos en el tradicional. "Ve más que yo", bromeó Sánchez con admiración. Fernández explicó el secreto: "Los videntes no están acostumbrados a cantar las jugadas". Con su tablero imantado y en relieve, y un reloj que marca el tiempo en audio, consigue competir en igualdad. Reconoce que las partidas rápidas le resultan más complicadas: "Estoy acostumbrado a las lentas, en las que todo va más despacio y podemos asegurarnos de que hemos movido lo mismo". Aunque era novato en las rápidas, consiguió el cuarto puesto en el open avilesino. Además, añadió que no ver el tablero afecta a la jerga: en estos casos la pieza tocada, no es la movida. "Nosotros decimos: pieza levantada, pieza movida".

Dos participantes frente a frente ante el tablero. / MARIO CANTELLI

Se suma a la lista de virtuosos en el open, y con tan solo catorce años, Roque Ordid –ganador de la sub-14 en 2024– volvió a medirse con otro de los favoritos, Lioner Sierra, campeón de Asturias. "Hice una variante que tenía estudiada", relató Sierra, que logró imponerse a Ordid en una de las primeras rondas. Ambos compitieron en equipo este mismo año en Sabadell, con la Federación El Naranco, donde alcanzaron la primera división nacional.

Raúl Fernández y Carmen Sánchez se estrechan la mano. / Mario Canteli

En ocho rondas intensas, con jugadores de perfiles y niveles muy variados, se conoció quién supo cuidar mejor cada movimiento, conscientes de que en ajedrez, más que atacar, lo importante es no cometer errores. En esta edición aspiraron a los premios –de hasta 200 euros– no solo ajedrecistas asturianos, sino también llegados de otras comunidades autónomas, como Madrid. El árbitro jefe y presidente de la Federación Asturiana de Ajedrez, Sergio Arias, lo resumía ya en la segunda ronda: "El open se vive con mucha tensión porque enfrenta a algunos de los mejores de Asturias. Hay enfrentamientos muy duros". Una demostración de que el ajedrez, incluso en su vertiente más exigente, encuentra siempre la manera de adaptarse a quienes lo convierten en pasión.

Además del ganador general hubo, en el certamen avilesino hubo seis premiados más: el mejor veterano, Cristóbal Barral; Mejor sub-1900, Lucas Arce; mejor avilesino, Adrián Rodil; mejor sub-1700, Timofei Demchenko; Mejor fémina, Paula Martínes; y mejor sub-o, David Martínez.