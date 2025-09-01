Las gaviotas, las "gánsters de las tapas"

Actúan en grupo o en solitario, pero siempre por las malas. Como en otras muchas –muchísimas– ciudades de España, las gaviotas y las palomas se han especializado en el robo de comida y aperitivos de las terrazas. Y ya lo hacen sin ningún tipo de miramientos, llevándose por delante platos, copas y vasos. Y ese no es el único problema que generan, según los profesionales del sector, que aseguran que son muchos los que viven pegados a la bayeta para limpiar sus excrementos de mesas y sillas.

Mari Cruz Blanco, Pilar Rubín y Pilar Blanco, en una terraza de Hermanos Orbón. | MIKI LÓPEZ

Así lo confirma el personal de la pizzería La Competencia: "Roban la comida y tiran las copas, ya nos han causado muchos desperfectos", comentas los camareros. Las quejas también proliferan entre los consumidores, que aseguran no poder disfrutar del vermú con tranquilidad. Así lo expresa Mari Cruz Blanco, clienta habitual de la cafetería El Piano de Santa Mónica, con acceso por la plaza de Pedro Menéndez y la de los Hermanos Orbón: "Es incómodo, a veces ni apetece sentarse en la terraza". Pilar Rubín, por otro lado, reconoce la labor del personal hostelero que a menudo se ve obligado a salir en defensa de los clientes. "Siempre están atentos para ahuyentarlas y que no se lleven los pinchos", señala.

Una gaviota se come una tapa en una terraza de la plaza de España.

Los métodos para controlar la presencia de gaviotas y palomas escasean. Aunque algunos establecimientos han instalado pinchos de acero inoxidable o figuras de aves que pretenden disuadirlas, la mayoría de hosteleros apuesta por técnicas tradicionales. "Intentamos ser rápidos y espantarlas en cuanto aparecen", comenta Claudia Medina, camarera en La Contienda.

La situación genera un debate creciente sobre la convivencia entre fauna urbana y actividad económica. Algunos ciudadanos reclaman mayor implicación del ayuntamiento para controlar la población de estas aves. "Deberían hacer algo más, al menos limpiar más a menudo las plazas o colocar sistemas que las ahuyenten, porque los bares no pueden solos con este problema", opina Iván García, vecino del centro.

En cualquier caso, el problema pone de manifiesto la importancia de preservar el equilibrio entre la vida cotidiana de los vecinos y la protección de los espacios públicos. La hostelería, motor social y económico de Avilés, se enfrenta a este reto con paciencia, ingenio y un toque de humor, consciente de que en cada terraza se libra una pequeña batalla diaria contra los intrépidos pájaros.