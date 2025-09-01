Hoteles llenos y calles con ambiente: Avilés alarga el verano hasta otoño

Finalizado agosto es hora de hacer balance de un verano que ha encumbrado a la comarca avilesina como destino turístico. Lo dicen los hoteleros como Konchy Gómez, del Hotel Palacio de Avilés Affiliated by Melia: "Ha sido un buen verano, incluso la última semana de agosto, que a veces es más floja, ha sido mejor de lo esperado". Coincide con la responsable del hotel 5 estrellas de Avilés Laura Arias, gerente del camping Las Gaviotas de Santa María del Mar (Castrillón): "El verano ha sido de diez. Empezó más fuerte de lo habitual la última semana de junio y la primera de julio y hemos mantenido muy buenas ocupaciones hasta esta última semana de agosto". Ambos ejemplos dan cuenta del éxito en cuanto a pernoctas en distintos tipos de alojamiento.

Y es que en la comarca avilesina hay de todo un poco: desde hoteles de alta gama –se está rehabilitando ahora un palacete llamado a ser un cinco estrellas gran lujo en el centro de Avilés– a establecimientos más modestos, pensiones, viviendas vacaciones y turísticas, camping, albergues... Como dato: solo entre hoteles de tres o más estrellas la comarca avilesina pasa de las mil camas, según datos facilitados por el Avilés Club de Empresas.

La previsión para los próximos meses es optimista: "El otoño, por ahora, tiene buenas perspectivas", afirma Gómez. ¿Y qué opinan los hosteleros? María José Modino, al frente de la patronal Otea en Avilés, afirma: "El verano ha sido de mucha gente en la calle y pequeño consumo. Se mantuvo la facturación del año pasado, pero no se incrementó a pesar de ver gente en la calle. El otoño, si el tiempo acompaña, se prevé bueno, por lo menos en cafetería con terraza".

Turismo MICE

El otoño llega caliente a Avilés en cuanto al denominado turismo MICE, de congresos o reuniones. Hay, en este sentido, varias citas agendadas, algunas con numerosos participantes. Es el caso, por ejemplo, de la 17.ª Conferencia Española Passivhaus, que se celebrará entre los días 5 y 7 de noviembre en el Centro Niemeyer; una nueva edición del Congreso de Ciberseguridad Asturcon.Tech o el salón de Hogar Sostenible ya en octubre en La Magdalena, donde también actuará Melendi con sesión doble.

Balance del gobierno

¿Y qué valoración hace el gobierno local de Avilés del verano? "Avilés está viviendo un gran momento y lo estamos construyendo entre todos", subraya la concejala de Turismo, Raquel Ruiz. Precisa: "Es el momento de la ciudad no solo como destino turístico sino como territorio que sabe transformarse. Avilés ha logrado un equilibrio muy positivo entre su tradición industrial y el impulso turístico, combinando desarrollo económico, riqueza cultural y deportiva que benefician a toda la ciudad. Vivimos en un tiempo clave en el que estamos construyendo juntos un Avilés que crece gracias al trabajo, la ilusión y la unión de toda una ciudad. Nuestro objetivo es seguir reforzando esa unión para aprovechar todas las oportunidades de crecimiento que ya tenemos y que quedan por venir".

Este verano, precisa Ruiz, "confirma que es nuestro tiempo". "Los datos son claros: hoteles con una gran ocupación, restaurantes funcionando a pleno rendimiento y un ambiente que llena de vida nuestras calles. No es casualidad, es fruto del trabajo constante de promoción turística durante todo el año y del esfuerzo de este equipo de gobierno por ofrecer una programación cultural, festiva y deportiva muy completa".

Economía local

Esta dinámica, a juzgar por la concejala de Turismo, también con la cartera de Hacienda, tiene un efecto directo en la economía local: "Impulsa la hostelería, beneficia al comercio, genera empleo y consolida a Avilés como un destino en auge. Además, cobra una especial importancia el incremento del turismo internacional, que refuerza la proyección de la ciudad en el exterior y nos abre nuevas oportunidades de crecimiento". En conclusión: "Todo ello nos permite afirmar que Avilés atraviesa un gran momento. Es el momento de Avilés, y lo más importante es que la ciudadanía lo siente, lo comparte y lo vive con orgullo en cada rincón de nuestra ciudad".

PP

Entre los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Avilés, distintas lecturas del verano avilesino. Para la diputada Esther Llamazares, también portavoz del PP en la ciudad, el análisis no debe centrarse en si Avilés o no estuvo lleno: "Sólo faltaba que no hubiera gente en las calles: Asturias en verano llena todas sus fiestas, sin excepción y eso hay que celebrarlo siempre". "La cuestión de fondo no es si las fiestas y la cultura atraen gente sino cómo se gestionan los dineros de los ciudadanos para ejecutarlas. Y en este punto el PSOE va a tener que dar muchas explicaciones, a pesar del poco interés que hay por todas las partes en la transparencia de la gestión de esta ciudad", dice Llamazares, y puntualiza: "La valoración que sirve de las fiestas es la que hagan los ciudadanos, que sin duda será mucho más objetiva a medida que pasa el tiempo. Por nuestra parte, celebramos que Avilés esté lleno en agosto, pero nuestra ocupación y preocupación es que Avilés sea una ciudad viva durante todo el año. Tambor y gaita en agosto, sí; pero enseguida llega el invierno y en Avilés hace mucho frío".

Podemos

David García, de Podemos, mitad del grupo Cambia Avilés y ahora en la oposición: "El verano en Avilés ya cuenta con una amplia oferta de actividades, pero creemos que es fundamental avanzar hacia un modelo cultural y festivo desestacionalizado, que no concentre toda la programación en julio y agosto, sino que permita disfrutar de propuestas a lo largo de todo el año".

Un buen ejemplo, señaló, es el programa Sones na Cai, que nació el año pasado de la mano de la entonces concejala de Festejos, Sara Retuerto (Podemos) "con una idea amplia, desde junio hasta octubre, y que sin embargo se ha reducido ahora únicamente al mes de agosto. Hablamos de una de las actividades más aplaudidas tanto por los avilesinos como por los turistas, y no entendemos por qué se recorta en lugar de consolidarla", dijo. Manifestó, además: "También queremos poner en valor a los organizadores de festivales como La Grapa Black Music Festival, que se ha ganado un espacio propio, demostrando que Avilés tiene capacidad para ofrecer propuestas culturales de calidad y con identidad propia. Y, del mismo modo, destacamos cómo el Celsius un año más sigue creciendo en afluencia de público y en la calidad de sus actividades y charlas. Es un festival singular que pone a Avilés en el mapa y que no podemos dejar escapar".

Con esto, a juicio de García: "Consideramos que una parte del importante presupuesto destinado cada año a las luces festivas podría destinarse a generar más actividad cultural, festiva y deportiva en otras épocas del año, diversificando la oferta y llegando a más públicos. Además, nos preocupa la desaparición del Festival de Cultura Urbana, un evento gratuito, dirigido al público joven y familiar, que nació tras la pandemia a propuesta de Cambia Avilés y que formaba parte del acuerdo de gobierno. Su desaparición no solo resta diversidad a la programación, sino que elimina un espacio de referencia para la juventud avilesina". En definitiva para Cambia Avilés: "Apostar por esa desestacionalización es apostar por la ciudadanía, por el turismo sostenible y por una ciudad viva los doce meses del año".

Vox

Y Vox, con Arancha Martínez Riola al frente, así vivió el verano avilesino: "Es indudable que Avilés es una ciudad cada vez más turística. Sin embargo, la ausencia de un plan estratégico de turismo hace que los efectos positivos no se noten tanto como en Oviedo y Gijón. De no poner sobre la mesa una estrategia clara que determine el modelo turístico que queremos corremos el riesgo de depender permanente de factores como el precio, ocupación de otras ciudades".

Ahora, Avilés y la comarca avilesina, se enfrenta a septiembre, un mes aún con posibilidades turísticas. Así lo considera el gremio de hosteleros y hoteleros de la ciudad.