La iglesia "vieja" de Sabugo ya tiene licencia de obra: este es el plan de restauración y el coste del arreglo

Se avecinan obras en una joya del patrimonio avilesino: la vieja iglesia de Sabugo, en la plaza del Carbayo. El Ayuntamiento de Avilés ha concedido la pertinente licencia para la restauración y consolidación de la cubierta del templo, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) dentro de la categoría de protección más alta que establece la ley de Patrimonio Cultural de Asturias, cuyas condiciones se han tenido que incluir en el proyecto. El templo aúna estilos románico y protogótico.

Expediente

El expediente de la licencia solicitada por el Arzobispado de Oviedo cuenta con el informe vinculante favorable emitido por el Servicio de conservación del Patrimonio de la Consejería de Cultura, Política Llingüistica y Deporte. La inversión privada (del Arzobispado) a realizar es de unos 150.000 euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses. El proyecto incluye las actuaciones necesarias para dar solución a la pérdida puntual de estabilidad estructural de la cubierta por deterioro de un tramo de la fábrica del muro norte de la nave. Y también solucionar las filtraciones de la cubierta.

Males del templo

Los males que aquejan a la iglesia vieja de Sabugo ya se detectaron allá por 2023, como informó entonces este diario, en forma de daños en el entramado de madera que soporta el peso del tejado, fundamentalmente los pontones y la ripia. Por prudencia y para evitar que un ocasional desprendimiento causase daños a las personas se prohibió el uso del edificio y se suspendieron todas las actividades que se desarrollaban en el mismo.

Guerra civil

Las actuaciones de importancia más recientes sobre el inmueble se abordaron a partir de 1950 con la reconstrucción tras los daños sufridos durante la Guerra Civil. Se reconstruyeron las bóvedas de la nave, manteniendo gran parte de la estructura de madera de la cubierta, incorporando una cercha española para refuerzo del forjado del campanario, cuyo hueco de acceso se cerró. Se rehizo el coro, se demolió la casa rectoral y se reconstruyeron los muros, bóvedas y cubierta de las capillas. En los años 90 se dispuso un drenaje perimetral y se construyó la actual escalera de caracol. En 2023 se reforzó el apoyo de una cercha con una pilastra de ladrillo.