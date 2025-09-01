Juventud lanza tres propuestas para adolescentes

Regresa septiembre al calendario. Y este curso la concejalía de Juventud que lidera Raquel Ruiz ha organizado tres actividades gratuitas dirigidas a mayores de 14 años que están financiadas por el Programa Corresponsables del Ministerio de Igualdad. Se trata de "AcampArte, talleres de cómic y "ExcursArte".

"AcampArte" se desarrollará, en concreto, el primer fin de semana de septiembre en la residencia Fuero. Habrá talleres de teatro, performance, cine fórum, monólogos, escritura.... "Dos días de pura diversión para jóvenes mayores de 14 años", precisan.

Coincidiendo con las XXX edición de las Jornadas del Cómic de Avilés se impartirán talleres de cómic en el edificio La Noria dirigidos a público infantil, adolescente y juvenil. En tercer lugar se celebrará "ExcursArte". Se trata de excursiones y visitas guiadas al arte de las mujeres los sábados de septiembre, conociendo museos en Santander, Oviedo y Avilés que tienen como protagonistas a mujeres que dejaron huella. Las disciplinas artísticas serán, pues, las protagonistas de la oferta de actividades que Espacio Joven Avilés ofrece durante el mes de septiembre.

La concejalía de Juventud ha organizado tres propuestas gratuitas que comparten como hilo conductor el arte en sus más diversas formas de expresión. Todas ellas están financiadas por el Programa Corresponsables del Ministerio de Igualdad, que tiene por objetivo consolidar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho desde la óptica de la igualdad entre hombres y mujeres.

Programación completa

AcampArte. Se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre. Se trata de una jornada de convivencia en la que se explorarán diferentes formas de expresión. Está dirigida a jóvenes y adolescentes de Avilés mayores de 14 años. La participación es gratuita pero se requiere inscripción previa a través de Instagram (@espaciojovenaviles), correo electrónico (juventud@aviles.es) o teléfono 985561882. Es necesario aportar autorización en el caso de menores de edad. Talleres de cómic Con motivo de las XXX Jornadas de Cómic de Avilés, el edificio La Noria del parque de Ferrera acogerá talleres creativos del noveno arte, adaptados a distintas edades. Serán los días 10 (17.00 horas), 11 ( a las 18.00 horas) y 12 ( a las 19.00 horas). Para participar no será necesaria la inscripción previa. ExcursArte Durante tres sábados del mes de septiembre se organizarán excursiones gratuitas a museos en los que las mujeres tienen mucho que contar. Serán al Museo Botín, al Museo de Bellas Artes de Asturias y al Niemeyer. Los desplazamientos son gratuitos para todos los y las jóvenes menores de 30 años y además, para los menores de 16 años, también serán gratuitas las entradas. Se requiere inscripción previa a través de Instagram (@espaciojovenaviles), correo electrónico (juventud@aviles.es) o teléfono 985561882.