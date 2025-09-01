Fin de semana de carabelas portuguesas en la playa de San Juan

Este pasado fin de semana el mar trajo a la playa de San Juan, en Castrillón, "unos cuarenta ejemplares" de carabelas portuguesas que, aunque con aspecto de medusas, en realidad son organismos marinos del grupo de los cnidarios que forman una colonia de individuos especializados que funcionan como un solo ser. Van cargados de veneno que produce dolor intenso si la víctima es un ser humano.

Los responsables de la seguridad en los arenales castrillonenses deteminaron, por eso, izar las banderas rojas, es decir, prohibir el baño, pero no por la presencia de estas colonias. "Más bien fue por la mala mar", reconoció Ignacio Flórez, del Ayuntamiento. La presencia de carabelas portuguesas, salvo que sea muy abundante (entonces se cierra la playa), se avisa a los bañistas bien por la megafonía de las propias playas o las móviles. Este verano únicamente se cerró la playa principal del concejo por culpa de un exceso de carabelas portuguesas "en una o dos ocasiones".

Los trabajadores de las playas hace tiempo que tienen claro que si hay viento Noroeste, las colonias se quedan en San Juan. Si es Nordeste, van a Santa María del Mar.