La Semana de la Tapa amplía el calendario festivo en septiembre en Avilés
Veintiséis bocados especiales concursan en la vigésima edición del festival gastronómico
S. F.
La Semana de la Tapa "desestaciona el calendario festivo avilesino esta primera semana de septiembre", explicó ayer la concejala de Turismo, la socialista Raquel Ruiz. Lo hizo en La Bodeguina El Caño, de Nani de Sousa, que propone para esta nueva edición festival gastronómico avilesino –la vigésima– un bocado que llamó "Angus con bacon". Noe Álvarez, de Di Alva, en la misma plaza del Carbayedo, lo que ha llevado al concurso es "Dulce engaño". "Lo llamamos así porque lo que aparenta un postre en realidad es un bocado salado a base de brioche tostado, cochinillo crujiente y una quenelle de cacao amargo."
"Que hayamos batido el récord demuestra que esta jornada gastronómica tiene mucho encaje dentro de nuestra ciudad y dentro de la estrategia que estamos desarrollando de la mano, también, de la propia hostelería", apuntó Raquel Ruiz. "Tanto es así que no es solamente que lo estemos celebrando en esta Semana de la Tapa, si no que hemos introducido este pequeño formato a lo largo de todo el año". Y mencionó aquí: "Sabores de plaza en plaza", que se celebra "en verano"; las tapas de la seronda, "en otoño"; y las de Semana Santa, "que se hacen de acuerdo con las cofradías".
Según señaló la responsable política avilesina, la Semana de la Tapa "propicia la escapada turística y compartir en un mismo escenario la gastronomía de calidad que elaboran los 26 establecimientos participantes, junto con el disfrute de otros recursos turísticos, como se viene atestiguando año tras año con los datos suministrados por los clientes", concluyó.
