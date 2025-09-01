Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca

Tragedia en Castrillón. Un hombre de 66 años, cuya identidad se corresponde con las iniciales M. F. O. F, falleció en la madrugada del domingo a consecuencias de las heridas provocadas por la cornada de una vaca. El puntazo tuvo lugar en la tarde del sábado, en una finca propiedad de la víctima en la que pastaba habitualmente la res.

Según ha podido saber este periódico, los hechos tuvieron lugar en La Bérbola, una zona ubicada entre El Forcón (Castrillón) y Miranda (Avilés). En torno a las cuatro y media de la tarde, un grupo de vacas que se dirigía a la finca propiedad del fallecido. Una de ellas, al pasar por su lado, le empitonó a la altura del corazón, ocasionándole importantes lesiones en el tórax.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la UVI Móvil. En un primer momento, los sanitarios tenían previsto derivar al herido al Hospital Universitario San Agustín, pero ante la gravedad de las lesiones se decidió estabilizarlo y trasladarlo al HUCA en helicóptero.

Finalmente, M. F. O. F., de 66 años, muy conocido en La Bérbola y también en la parroquia de Miranda, no pudo sobreponerse a las heridas y acabó falleciendo en la madrugada del domingo en el hospital ovetense.

La noticia del fatal suceso corrió ayer como la pólvora, tanto por El Forcón como por Miranda. Aunque en la zona se respiraba un silencio sepulcral, varios de los vecinos reconocían haberse enterado de lo sucedido al escuchar aterrizar al helicóptero del 112, que llevó al fallecido a Oviedo. Cerca del lugar de los hechos apenas había movimiento, y tan solo se podía escuchar el trote de un caballo rubio.

Uno de los vecinos consultados, que estaba segando una finca a escasos metros de la vivienda de M. F. O. F., reconoció que era alguien "muy querido por todos", por lo que lamentaba mucho su fallecimiento. Él, como muchos otros, se enteró por la mañana del fallecimiento.

La fatídica muerte de M. F. O. F. también corrió como la pólvora a través de las redes sociales. Especialmente en grupos relacionados con la parroquia de Miranda, donde era muy apreciado.

M. F. O. F. deja mujer y dos hijos. Su funeral será hoy a las 17.00 horas en la iglesia de Santo Domingo de Miranda. Acto seguido se le dará sepultura en el panteón familia del cementerio parroquial de Santiago de Ambiedes, en Gozón.