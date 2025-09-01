Vuelve la Semana de la tapa con 26 locales participantes

Vuelve septiembre y, con él, un clásico: la Semana de la tapa de Avilés que, además, en este 2025 cumple veinte años. Lo hace además con la participación de 26 establecimientos, 24 de ellos en la villa y dos en Villalegre –el Yumay y La Cantina de Villalegre.

Como es habitual, con el consumo de cada tapa se podrá sellar una casilla en el folleto. Con cuatro marcas y eligiendo la mejor de las elaboraciones degustadas se entrará en el sorteo de cheques regalo para consumir en comercios de la Ucayc, visitas a bodegas o noches de hotel.

El certamen comienza hoy y estará vigene hasta el 8 de septiembre. El sorteo de los premios tendrá lugar el 26 de agosto en la sede de la Ucayc. No habrá precio único en las tapas, ya que cada establecimiento podrá establecer el que considere oportuno.

Dos locales de Villalegre y 24 de la villa

De Avilés: 33400 Avilés, Casa Marisa, Casa Lin, Bombé, Gastro Gallo, Yanik, Sal de vinos, L’ Alfarería, La Competencia, La Serrana, Punto de encuentro La Madreña, Casa Alvarín, La Comtienda, Del’ Alba, El Nogal, El bello otero, La Leyenda, La Garnacha, L’ Argayu, La antigua, Los fogones de Dani, Casa Tataguyo, La bodeguina del caño, Dialva para vos. De Villalegre: Yumay y La cantina de Villelgre. Cada establecimiento colocará un cartel en el exterior de sus locales indicando las tapas que ofrece, para facilitar su identificación a los ciudadanos. Al pedir una tapa puede solicitarse en el local el sello de una de las casillas del folleto. Con cuatro selladas y eligiendo la mejor tapa, se puede participar en los sorteos.