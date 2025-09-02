El albergue de peregrinos de Avilés se traslada al edificio Fuero (y esta es la explicación)

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado por 338.541,62 euros las obras de rehabilitación para mejorar la gestión ambiental, la eficiencia energética y la digitalización del albergue de peregrinos "Pedro Solís" de Avilés, ubicado en la Calle La Magdalena, n.º 1. Se trata de una actuación cofinanciada con fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Next Generation-EU.

Adjudicataria

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Avilés ha propuesto a la empresa Asturimagen S.L., que ha obtenido la mejor puntuación de las dos empresas que se presentaron a la licitación, para llevar a cabo las obras de mejora del edificio, que tienen cuatro meses de ejecución. Mientras duren las obras el espacio residencial del Edificio Fuero se convertirá en centro de recepción de peregrinos y peregrinas que realizan el Camino de Santiago a su paso por Avilés.

Paneles fotovoltaicos

En la actualidad el edificio cuenta con emisores eléctricos para calefacción, termo acumuladores eléctricos altamente ineficientes para agua caliente, ventilación insuficiente y carece de climatización en verano. Para mejorar la eficiencia energética de la edificación, se realizará la mejora de la envolvente térmica de la edificación, sus sistemas y equipos. Se incluye también la instalación de paneles fotovoltaicos para producción de energía eléctrica.

Climatización

Las instalaciones de climatización y producción de agua caliente sanitaria estarán basadas en el empleo de bombas de calor aerotérmicas. Se adoptará una climatización basada en la producción de calor y frío para los espacios habitables mediante techo radiante, para lo cual se adecuarán los techos de estos espacios para albergar tales instalaciones. Las instalaciones que se propongan contemplarán la totalidad de las necesidades de ventilación, con recuperación de calor, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa.

Luces led

También se dotará al Albergue de una iluminación más eficiente basada en luminarias LED, la aportación de energía eléctrica de fuentes renovables fotovoltaicas, la implantación de un sistema de recarga de bicicletas eléctricas para promover la movilidad eficiente, la mejora de los servicios eléctricos existentes, la mejora en la habitabilidad de los espacios y la mejora en la seguridad de las instalaciones eléctricas de baja tensión. Todas las alternativas propuestas para las instalaciones deben asegurar una calificación energética del edificio con un mínimo de A.