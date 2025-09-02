Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta en Gozón por un incendio que calcinó una nave agrícola con maquinaria y una tenada

Vecinos de la zona de La Piñera alertaron al 112 Asturias de que veían llamas en el monte, aunque lo que quemaba era una cuadra con hierba no una zona forestal

Camiones de los Bomberos

Camiones de los Bomberos / M. F.

C. G.

Luanco

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en Avilés, han sofocado el incendio declarado en una nave agrícola en La Piñera, Gozón, esta pasada madrugada. El fuego calcinó una nave agrícola con maquinaria, material y herramienta y una tenada.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 22.05 horas. En la llamada se indicó que veían fuego en el monte. De inmediato se movilizó a los efectivos de Bomberos del SEPA, con base en el parque avilesino, que cuando llegaron a la zona explicaron que se trataba de un incendio urbano y no forestal, ya que lo que quemaba era una cuadra con hierba.

Los efectivos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 2.26 horas. A lo largo de esta mañana efectivos de bomberos regresarán al lugar para su revisión

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil.

