Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amaga inaugura la temporada con la muestra de Gil Morán

La galería de arte Amaga arranca la temporada con el artista Gil Morán. Para la inauguración de la muestra, este jueves, 4 de septiembre, a las 4 de la tarde, se acompañará el acto con los sabores del queso Rey Silo, creando así una experiencia compartida donde los sentidos encuentran un lenguaje común.

Gil Moran presentará la exposición "Soporte , materia y signo" que podrá disfrutarse hasta l 15 de octubre. Entre los premios que engrosan su currrículo se incluyen certámenes Nacionales como el BMW de Pintura en su edición 2001 y la Medalla de Honor en la edición del año 2000 o la adquisición de obra en el Premio de Pintura de la Junta General del Principado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents