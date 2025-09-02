Avilés concede ayudas a nueve entidades de festejos en el municipio

El Ayuntamiento de Avilés ha resuelto este lunes la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a nueve entidades organizadoras de las fiestas de los barrios y parroquias de la ciudad por un importe total de 20.000 euros correspondientes al presente ejercicio económico.

La convocatoria incluía como novedad el incremento del 75 al 100% del porcentaje subvencionable sobre el presupuesto presentado, hasta un máximo de 2.800 euros.

A la hora de puntuar los proyectos presentados se han tenido en cuenta el importe del presupuesto, el porcentaje de financiación con medios propios y la concreción de la propuesta en relación con los objetivos fijados en la convocatoria.

De acuerdo con la convocatoria, son objeto de subvención aquellos proyectos referidos a actividades lúdicas como celebraciones tradicionales y fiestas patronales de las parroquias.

La asociaciones La Xunta La Carriona, Comver, La Atalaya de Xagó, Festejos de Llaranes, Pedro Menéndez, Sabia Nueva Distrito 33, la asociación cultural Sardina Arenque de Llaranes, la asociación vecinal Santa Bárbara y la de La Magdalena-El Polígono-La Grandiella recibirán ayudas entre 2.700 y 1.500 euros, habiendo sido los mejor puntuados los de La Carriona, Sabia Nueva y La Magdalena.