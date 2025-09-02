Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Enrique Vegas regala su "Wonder Woman" en las Jornadas del Cómic

"No concibo Avilés sin su interacción con el cómic", explicó el dibujante a LA NUEVA ESPAÑA

«Wonder Woman», en la fuente de los caños de Rivero. | ENRIQUE V. VEGAS

«Wonder Woman», en la fuente de los caños de Rivero. | ENRIQUE V. VEGAS

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

El dibujante Enrique Vegas no es avilesino, pero hace años que decidió pasar por ello, desde antes de que los responsables de las Jornadas del Cómic "Villa de Avilés" le encargaran componer la lámina que regalan en el cierre de cada edición. Hizo tantas que el Ayuntamiento le encargó ilustrar el calendario que el propio consistorio repartió este comienzo de año.

"No concibo Avilés sin su interacción con el cómic", explicó a LA NUEVA ESPAÑA.

Manteniendo esta tradición, Vegas ha llevado a Avilés a una "Wonder Woman" cabezona –su seña de identidad–. Apoyada en la fuente recién restaurada de Rivero cuenta –seguro– alguna aventuras a un grupo de guajes. Uno, rubio, del Real Avilés Industrial recién ascendido.

Enrique Vegas regala su "Wonder Woman" en las Jornadas del Cómic

Verano de diversión deportiva y cultural para los más pequeños de Corvera

La exposición de Colita en el Niemeyer suma nuevas actividades

Alerta en Gozón por un incendio que calcinó una nave agrícola con maquinaria y una tenada

El albergue de peregrinos de Avilés se traslada al edificio Fuero (y esta es la explicación)

El PACO se despide del verano de Corvera para volver en mayo de 2026

En marcha obras en Avilés por 5,7 millones para el remozado de calles y nuevos equipamientos

Las chicas quieren liderar: copan el entrenamiento de alto rendimiento para emprender

