Enrique Vegas regala su "Wonder Woman" en las Jornadas del Cómic
"No concibo Avilés sin su interacción con el cómic", explicó el dibujante a LA NUEVA ESPAÑA
El dibujante Enrique Vegas no es avilesino, pero hace años que decidió pasar por ello, desde antes de que los responsables de las Jornadas del Cómic "Villa de Avilés" le encargaran componer la lámina que regalan en el cierre de cada edición. Hizo tantas que el Ayuntamiento le encargó ilustrar el calendario que el propio consistorio repartió este comienzo de año.
"No concibo Avilés sin su interacción con el cómic", explicó a LA NUEVA ESPAÑA.
Manteniendo esta tradición, Vegas ha llevado a Avilés a una "Wonder Woman" cabezona –su seña de identidad–. Apoyada en la fuente recién restaurada de Rivero cuenta –seguro– alguna aventuras a un grupo de guajes. Uno, rubio, del Real Avilés Industrial recién ascendido.
