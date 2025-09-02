La exposición de Colita en el Niemeyer suma nuevas actividades

El director y heredero del Archivo Colita Fotografía, Francesc Polop, repasará el legado de Colita, un fiel testimonio de la realidad social de un país en pleno punto de inflexión histórica y democrática, en una conferencia que tendrá lugar el viernes, 3 de octubre, a las 18:00 horas, en el Centro Niemeyer.

La conferencia, organizada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dentro de la Celebración de los 50 años de España en libertad, será gratuita, previa retirada de entrada la Taquilla. Tendrá lugar en la Sala de Fotografía, que alberga hasta el próximo 11 de enero la exposición "Colita. Arte y parte".

A continuación de la misma, Francesc Polop realizará una visita guiada a la exposición, que comisaría, y se presentará oficialmente el catálogo de esta, en el que destaca el trabajo de Colita como testimonio visual de la lucha por las libertades.

Colita (Isabel Steva Hernández, 1940-2023) nació en Barcelona en plena dictadura franquista. Se formó en Barcelona y París y a su vuelta se rodeó de los grandes fotógrafos del momento: Oriol Maspons, Julio Ubiña y Xavier Miserachs y eso le permitió aprender el oficio al que dedicaría su vida: la fotografía, una disciplina que aúna visión artística y capacidad documental.

Esta mixtura de lo documental y lo artístico le permite es uno de los sellos de Colita que refleja de forma muy singular los movimientos culturales y sociales de un periodo clave en la historia de España.