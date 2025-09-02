Favila y LA NUEVA ESPAÑA abren concurso: hay que rebautizar a "La Monstrua"

Eugenia Martínez Vallejo busca un nombre «para que la sigan queriendo y no la denigren». Esto lo dice Favila, el creador de la escultura callejera más popular de Avilés: los turistas se fotografían a su alrededor, la cofradía del Santo Entierro de la Sardina la adora e, incluso, ha tenido cara de sello de Correos. El artista se ha propuesto renombrarla y es que el coordinador general de conservadores de la Museo Nacional del Prado, Víctor Cageao, dijo en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA: «Ni a mí, ni al Museo del Prado, nos gusta la denominación de ‘La Monstrua’. Es un poco agresiva para una niña». Así fue que decidieron nombrar el cuadro «simplemente», se lamenta Favila, «Eugenia Martínez Vallejo, vestida». Y eso no le gusta al artista moscón.

Así que Favila, de acuerdo con LA NUEVA ESPAÑA, ha propuesto un concurso de ideas para el «rebautizo». «Todos en Avilés tenemos apodos, también debe tenerlo Eugenia», reclama. Las ideas se tienen que enviar al correo electrónico lne_aviles@epi.es poniendo en el Asunto: «Eugenia busca apodo». El plazo de recepción concluye el martes día 30 de septiembre. Un jurado –incluido el propio Favila– elegirá el mejor apelativo, el que irá a la peana de la escultura, en el cruce de las calles de Carreño Miranda y la Estación. El ganador se llevará a casa una pequeña maqueta de la estatua, que se entregará en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA.

La escultura la inauguró Favila en 1997. La Agencia Ayala se la había encargado: tenía que llevar a tres dimensiones unas de las obras maestras del pintor de cámara del rey Carlos II: el retrato de Eugenia Martínez Vallejo. Esto fue a finales del siglo XVII. No fue hasta 1827 en que el catálogo del Museo Nacional del Prado nombra aquella pintura como «La Monstrua». n