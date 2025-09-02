Festivales, visitas y playas repletas realzan Castrillón como destino turísticos

Castrillón pone nota alta a un verano que deja de puertas abiertas al menos hasta el Día de Asturias, el próximo 8 de septiembre. "El verano en Castrillón, aunque no lo damos por concluido hasta pasado el Día de Asturias, porque celebramos nuestra popular romería de San Adriano, uno de los días y de los festejos más importantes y entrañables del año, es muy positivo", sentencia Marián Carbajal, concejala de Turismo y Festejos de Castrillón.

Y se explica: "Cerramos todas fiestas con gran afluencia de público y, a la vez, sin incidentes, lo cual es muy positivo. Disfrutamos ya desde mayo con San Isidro de múltiples eventos, como las fiestas de Piedras Blancas o los festivales Longboard, Surf, Music and Friends, y el Ewan. Cada evento con su estilo propio, pero todos dirigidos a un público muy amplio, fueron todos ellos una cita obligada para los castrillonenses y también para muchísimos visitantes".

Mina Arnao

A nivel turístico, apuntó Carbajal, el concejo no se ha quedado atrás. "Hemos recibido numerosas visitas en el Museo de la Mina de Arnao, un enclave que recibe visitantes a lo largo de todo el año, pero especialmente en verano, y también vemos cada día como una gran cantidad de peregrinos atraviesa nuestro concejo, haciendo muchos de ellos noche en Castrillón, según nos confirman algunos establecimientos hoteleros, como el Hotel Piedras, en Piedras Blancas, que nos decía que no hay una noche al año que no tengan peregrinos del Camino de Santiago haciendo escala en nuestro municipio".

Aeropuerto

La proximidad de Castrillón con el Aeropuerto de Asturias es otra ventaja, a nivel turístico, para este municipio que en verano aumenta exponencialmente su población. Como dato que da cuenta de la actividad aeropuertuaria en la región: el Aeropuerto de Asturias registró 1.163.555 pasajeros entre enero y julio de 2025, un incremento del 2,8% con respecto al mismo periodo de 2024, lo que lo sitúa como los mejores siete primeros meses de la historia de la infraestructura asturiana.

Las 'siete playas'

Las playas son otro filón de Castrillón: "Son un polo de atracción de visitantes, y tanto los propios vecinos como los de otros concejos de Asturias y muchos de fuera de nuestra región visitaron nuestros arenales este verano, en el que el tiempo no acompañó especialmente, salvo el mes que comprendió de mediados de julio a mediados de agosto, que fue el de mejor climatología, pero aun así, eso no impidió que las playas se llenaran este verano", explica Carbajal.

Castrillón, no en vano es conocido como el concejo de las "siete playas". Actualmente el municipio mantiene servicio de salvamento, que seguirá trabajando después de la fiesta de la "Santina" y hasta el 30 de septiembre con un retén, como ocurrió ya el pasado mes de junio.