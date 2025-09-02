Jardín de Cantos iniciará el curso con vacantes en Infantil

El nuevo curso escolar está a la vuelta de la esquina y los centros avilesinos se preparan para recibir al alumnado. Este jueves 4 comenzarán a llenarse las aulas de infantil, las primeras en arrancar las clases, y dos centros lo harán por primera vez en las mismas instalaciones: el colegio Virgen de las Mareas y la escuela infantil Jardín de Cantos, que el pasado mes de enero se unieron tras el traslado del CIFP de Deporte a las instalaciones del colegio, lo que provocó quejas entre las familias del alumnado.

"Empezamos como terminamos, echando en falta los espacios que perdimos", señaló la directora de Jardín de Cantos, Trinidad Suárez. Y es que el jardín de infancia cuenta con cuatro aulas (una por grupo) por las siete que disponía antes de la unión. Esto provocó una reorganización de espacios que afectó al comedor, ahora usado como sala de siesta, mientras que las aulas funcionan como espacio para las comidas. "Los niños tienen mentes flexibles, pero se extrañaron por no tener su aula para dormir", señaló. De cara al nuevo curso, Suárez comentó que afrontan el inicio "con la misma mentalidad que los últimos meses". Por otro lado, el centro, que ya cuenta con 47 matriculados, tiene aún con plazas libres para, concretamente 8 en el ciclo de 2 a 3 años.

Por su parte, José Ramón Núñez, director del Virgen de las Mareas, señaló que la matrícula de este año ha experimentado un aumento "importante" en Infantil hasta los diez alumnos mientras que Primaria "se mantiene" con quince. Además, se espera a la posible incorporación de algún alumno más en septiembre para arrancar con una treintena de niñas y niños.

Sobre la unificación, Núñez comentó que fue un proceso "complicado" que obligó a ajustar espacios que no estaban pensados para su alumnado. "Pilló por sorpresa por el momento y las formas", añadió el director, quien destacó que la mayoría de familias "siguen confiando en nosotros". Núñez también mostró su confianza en el nuevo equipo de la Consejería de Educación, especialmente de cara a que atiendan las necesidades que tiene el centro, centradas principalmente en la adecuación pendiente de los espacios del colegio.