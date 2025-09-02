En marcha obras en Avilés por 5,7 millones para el remozado de calles y nuevos equipamientos

Más de 5,7 millones de euros es el presupuesto comprometido por el gobierno del Ayuntamiento de Avilés para ejecutar obras entre este año y el que viene. Algunas ya han finalizado y otras se están realizando, aunque son las más costosas, los proyectos estrella, los que se espera licitar en los próximos meses para iniciar los trabajos antes de fin de año. Se trata del Palacio Balsera para convertirlo en centro de arte, el centro ocupacional de la Asociación Rey Pelayo en La Grandiella y el intergeneracional de la calle Palacio Valdés.

Se trata de obras que se sufragan con presupuesto municipal y en algunos casos con apoyo de los fondos europeos Next Generation. No se incluyen, por tanto, grandes proyectos cuya ejecución será posterior o que dependen de otras administraciones, como la construcción de los intercambiadores de transporte en Las Meanas y la avenida de Los Telares, la Manzana del Talento en Valliniello, o el desarrollo del Parque Científico Tecnológico Isla de la Innovación

Tampoco figuran en la aproximación presupuestaria los proyectos que el equipo de gobierno tiene previstos pero que aún no han salido a licitación la redacción del proyecto o la misma obra. Es el caso, por ejemplo, de la recién anunciada construcción de la nueva comisaría de la Policía Local en La Grandiella.

Obras en ejecución

La rehabilitación integral de la oficina de turismo, en la calle Ruiz Gómez, es la de mayor cuantía que se está ejecutando, cofinanciada con fondos europeos y con un presupuesto de 569.895,81 euros. Los trabajos comenzaron a principios del pasado mes de julio, por lo que la atención a los visitantes se traslado ese mes a la antigua plaza del pescado. El plazo de ejecución es de seis meses, con lo que se espera que en el primer trimestre de 2026 abra de nuevo sus puertas el edificio, del siglo XIX, que fue una cárcel.

Otra obra de importante cuantía es la de mejora de accesibilidad universal en el Complejo Deportivo Avilés, en El Quirinal, con un presupuesto de 352.514,92 euros, cofinanciada también con fondos europeos. Estos trabajos comenzaron a finales de julio y tienen un plazo de cuatro meses para estar finalizados.

El tercer puesto en el ranking lo ocupan las obras de itinerarios peatonales y servicios de la urbanización exterior del barrio de San José Artesano-Buenavista, también cofinanciado por fondos europeos y que suponen una inversión municipal de 227.528,71 euros, aunque el presupuesto global asciende a 4.389.964 euros. Se trata del remozado integral mediante la rehabilitación de edificios y su mejora energética con ayudas a las 23 comunidades de vecinos que forman parte de este ámbito.

En proceso de adjudicación se encuentra la mejora de la eficiencia energética del albergue de peregrinos "Pedro Solís", que cuenta con 279.770 euros de ayuda ya concedida para completar la necesaria digitalización de este equipamiento que acumula cifras récord en los últimos años. El presupuesto de licitación asciende a 357.111 euros, y la idea es adjudicarlo este mes de septiembre, con un plazo de cuatro meses para su finalización.

Las rehabilitaciones

La gran obra por excelencia en el centro de la ciudad es la rehabilitación del Palacio de Balsera, donde se ubicaba el Conservatorio "Julián Orbón" para destinarlo a "Espacio arte ciudad de Avilés". Será cofinanciada con fondos europeos, y el presupuesto de licitación asciende a 3 millones. Ahora se está pendiente de ver cuántas empresas presentan oferta, pero la idea del gobierno local es que los trabajos, con un plazo de ejecución de un año, puedan empezar antes de que finalice 2025.

Las obras de rehabilitación y ampliación de la antigua guardería "Los 7 enanitos" , en la calle Palacio Valdés, para convertirla en centro de atención diurna intergeneracional "Cuidas" han salido a licitación con un presupuesto de 1,8 millones. También cuenta con financiación europea y como en el caso anterior, pendiente de las empresas que concurran con la idea de comenzar las obras antes de fin de año.

En situación similar están las obras de construcción del centro ocupacional de la Asociación "Rey Pelayo", en La Grandiella, con un presupuesto de 1,3 millones de euros que se abordarán con ayuda de fondos Next Generation.

La sorpresa saltó en el último Pleno, cuando la portavoz del PP, Esther Llamazares, se refirió a la promesa de construir un nuevo cuartel para la Policía Local, para el que figuran aportaciones económicas en todos los presupuestos desde 2021, pero sin que se haya licitado.

Pelayo García, el concejal de Servicios Urbanos, fue el encargado de dar la noticia. Según explicó, en 2021 se presupuestaron 20.000 euros y otros 50.000 en las cuentas de 2022, en 2023 y también en 2024.

"La previsión que tenemos es licitar a lo largo de este año el proyecto para, posteriormente, ir definiendo la obra de actuación". Y añadió que "hasta la fecha, se ha tratado de encontrar el encaje de esa nueva comisaría en la zona de La Grandiella en algún fondo europeo. No hemos visto un encaje decisivo y por eso no hemos planteado esa intervención". Hasta ahora. Aunque sin que haya trascendido más datos.