Marea de visitantes en Luanco, que llenan los negocios pero gastan menos

Luanco cierra un verano de récord: más turistas que nunca. La villa marinera recibió durante los meses estivales una marea de visitantes que desbordó calles, terrazas y comercios del centro, confirmando su posición como destino destacado en el litoral asturiano. Sin embargo, no todos los empresarios han sentido este auge de la misma manera: mientras la hostelería celebra un lleno histórico, parte del comercio y los pequeños y medianos negocios constatan que el gasto medio ha descendido.

Los grandes restaurantes coinciden en que la temporada fue intensa, aunque cada uno la matiza a su manera. En El Tormentín, Guillermo Coviella habla de una campaña "muy positiva", pero advierte de un fenómeno nuevo que le obliga a replantearse la gestión: la proliferación de reservas realizadas a través de plataformas sin necesidad de tarjeta, que después se cancelan en el último momento o directamente no se presentan. "Genera pérdidas de tiempo y de recursos", lamenta, y no descarta exigir pagos por adelantado.

Cambio de perfil

En el Guernica Restaurante, Ramón Menéndez mantiene una visión más continuista: "El verano ha sido positivo, similar a años pasados", explica, al tiempo que subraya un cambio en el perfil del visitante: "Hubo sobre todo andaluces". Rechaza que el gasto se haya resentido, aunque comparte la preocupación general por la falta de personal cualificado.

Más crítico se muestra Chus Paradelo, responsable del restaurante La Playa by Chus y representante de Otea en la concejo, para quien el turismo abundante no se tradujo en consumo. "Mucho turismo y poco gasto", resume, calculando que el ticket medio cayó hasta un 15 %. El hostelero celebra que las anulaciones de reservas fueron menores al exigir un adelanto por mesa. Reconoce, además, que aunque hubo robos en la villa, "incluso fueron menos que otros años, porque ha bajado el ratio". En "L’italiano di María" confirman la buena temporada. Su responsable, María Secades, reconoce que llegaron más clientes y, para un negocio que depende casi en exclusiva del verano, la campaña fue un verdadero respiro.

La fragilidad del empleo de verano

Bibiana González, de la pastelería-cafetería Manzano, asegura que el balance fue positivo, pero advierte de la fragilidad con la que trabajan los autónomos: "Cuando nos quedamos sin empleados en pleno verano, no tenemos ninguna protección. Debería existir algún tipo de seguro". En la tienda deportiva Sal Corriendo, Tamara Fernández destaca que la afluencia fue "superior a la de otros años" y las ventas se centraron en productos de necesidad inmediata: chanclas o bañadores.

Menos ganancias en los supermercados

En la farmacia Mori confirman igualmente el aumento de visitantes. "Cada vez hay más gente y se multiplica", señala Miriam Álvarez, una de las empleadas. Lucía Moriana concreta con ironía que lo más vendido, además de repelentes y analgésicos, fue "mucho Almax para combatir la fabada". No todos comparten el optimismo.

En la tienda Minymas, su responsable, Angelín Zhzug, asegura que "las ganancias fueron menores que otros años pese a que hubo más gente". Según sus cálculos, el gasto medio cayó de ocho a seis euros por ticket.