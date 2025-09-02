La nueva oficina lingüística de Castrillón se pone en marcha

La Oficina Asturiana de Castrillón inicia este martes un servicio de asesoramiento y promoción en materia lingüística. El local, ubicado en la antigua Oficina de Consumo de Piedras Blancas (C/ Alfonso I, 5) atenderá a empresas y particulares de lunes a viernes en horario de 8.00 a 10.00 horas y estará operativo hasta el 31 de diciembre. Además, los interesados podrán contactar a través del teléfono 684688973 o de la dirección de correo electrónico oficinaculturaasturiana@facc.info.

La Oficina Asturiana de Castrillón realizará, entre otros servicios, difusión de manifestaciones culturales y artísticas asturianas, organización de actividades del "Autores nel Camín" o recuperación de juegos y recursos didácticos tradicionales.