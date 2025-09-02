Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nueva oficina lingüística de Castrillón se pone en marcha

C. G.

Piedras Blancas

La Oficina Asturiana de Castrillón inicia este martes un servicio de asesoramiento y promoción en materia lingüística. El local, ubicado en la antigua Oficina de Consumo de Piedras Blancas (C/ Alfonso I, 5) atenderá a empresas y particulares de lunes a viernes en horario de 8.00 a 10.00 horas y estará operativo hasta el 31 de diciembre. Además, los interesados podrán contactar a través del teléfono 684688973 o de la dirección de correo electrónico oficinaculturaasturiana@facc.info.

La Oficina Asturiana de Castrillón realizará, entre otros servicios, difusión de manifestaciones culturales y artísticas asturianas, organización de actividades del "Autores nel Camín" o recuperación de juegos y recursos didácticos tradicionales.

