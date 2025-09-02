La nueva oficina lingüística de Castrillón se pone en marcha
C. G.
Piedras Blancas
La Oficina Asturiana de Castrillón inicia este martes un servicio de asesoramiento y promoción en materia lingüística. El local, ubicado en la antigua Oficina de Consumo de Piedras Blancas (C/ Alfonso I, 5) atenderá a empresas y particulares de lunes a viernes en horario de 8.00 a 10.00 horas y estará operativo hasta el 31 de diciembre. Además, los interesados podrán contactar a través del teléfono 684688973 o de la dirección de correo electrónico oficinaculturaasturiana@facc.info.
La Oficina Asturiana de Castrillón realizará, entre otros servicios, difusión de manifestaciones culturales y artísticas asturianas, organización de actividades del "Autores nel Camín" o recuperación de juegos y recursos didácticos tradicionales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos
- ¿Hasta cuándo habrá bonito? El pez del verano se aleja y la flota asturiana, aún con cuota, exprime la pesquería
- Cuatro orquestas animarán las noches de las fiestas de Corvera
- La Policía Nacional detiene a dos hombres por el apuñalamiento de un joven de 19 años en Avilés (y puede haber nuevos arrestos)
- Avilés descubre (por fin) su muralla medieval: 'Es una joya que teníamos escondida
- Manolo 'el fíu la reina', el hostelero que llevó a Julio Iglesias a cantar a La Arena, recibe el 'Angula de Oro': 'Mi gran aportación ha sido la modernidad
- El balance de la noche de los fuegos de San Agustín: Festejos defiende que 'se salvó pese a la lluvia' y la oposición lo ve 'insuficiente