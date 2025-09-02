El otoño avilesino se llenará de congresos

Con la resaca estival aún en el cuerpo, Avilés se prepara, en cuanto a turismo, para un otoño en el que, de cumplirse las previsiones, seguirán las visitas por ocio y aumentará el llamado turismo MICE, que es aquel que protagonizan mujeres y hombres que se desplazan por trabajo (congresos, reuniones, conferencias...). Hay al menos seis citas ya agendas, algunas con un número importante de participantes, por encima del medio millar.

Por ejemplo: el próximo 1 de octubre, la fundación HelpAge International España en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés y con el apoyo de la Fundación La Caixa celebrará en el Centro Niemeyer el IX Foro Internacional "Vivir Más, Vivir Mejor". El encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales en envejecimiento que abordarán cuestiones relacionadas con las políticas sociales, los derechos y el buen trato hacia las personas mayores. Para fomentar la participación de los agentes que buscan la mejora del bienestar de las personas mayores, así como la divulgación de los programas, estrategias y acciones desarrollados para dicho fin se realizará también un concurso de pósteres.

Avilés acogerá también una nueva edición del Congreso de Ciberseguridad Asturcon.Tech. Será a mediados de noviembre y está prevista la asistencia de más de 500 personas. Días antes habrá otra cita doble que se prevé que atraerá a la ciudad a numerosas expertos en arquitectura y construcción energéticamente eficiente. Se trata del iPHA Camp, el encuentro anual de la comunidad mundial "Passivhaus", y de la 17.ª Conferencia española "Passivhau", el principal foro de edificación pasiva de habla hispana.

La Magdalena

Más citas ya en agenda para un otoño cálido para el turismo MICE. A mediados de octubre se celebrará en la ciudad el salón "Hogar Sostenible" en el pabellón de La Magdalena. En el mismo recinto habrá una nueva edición de "Stock Auto" ya en noviembre. Y también una nueva edición del Salón de las Energías Renovables, los días 19 y 20 de noviembre.

Desde los establecimientos hoteleros confirman las buenas previsiones: "El otoño se presenta positivo y de momento con más antelación que el año pasado", en palabras de Nerea Díaz, regional manager del Alda Palacio Valdés.

La agenda, por meses

