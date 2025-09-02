El San Agustín agiliza diagnósticos por imagen, menos las ecografías

El Hospital San Agustín ha pisado el acelerador en el servicio de radiodiagnóstico donde, gracias al empeño de los profesionales y la adquisición de nuevo y moderno aparataje, se ha reducido la demora en la mayoría de pruebas respecto a la media asturiana, salvo en ecografías, donde la espera media casi duplica la media regional, de acuerdo a los datos de Astursalud correspondiente al pasado mes de julio.

Según los últimos informes publicados, en colonoscopias el complejo avilesino mantiene cifras similares al conjunto del Principado, con una demora media de 38,22 días, frente a los 38,94 días del total regional. En mamografías, el Hospital Universitario San Agustín lidera la mejora con solo 14,39 días de espera, muy por debajo de los 41,01 días del promedio asturiano.

En cuanto a las pruebas de imagen avanzada, el San Agustín también reduce las demoras con la resonancia: en TAC la espera es de 54,5 días y en resonancias magnéticas baja hasta los 27 días, frente a los 59 días del conjunto del Principado. En este caso la reducción de la lista de espera guarda relación directa con la instalación de una segunda resonancia que ha permitido agilizar este tipo de prueba.

Sin embargo, la ecografía se ha convertido en el principal cuello de botella, según los datos que maneja el Principado: el hospital acumula 3.718 pruebas pendientes, con una demora media de casi cien días, muy por encima de los sesenta días de media en Asturias.

Consultas

El Hospital Universitario San Agustín cerró julio con un total de 16.812 consultas externas, con una demora media global próxima a los 100 días, por encima de los tres meses. Las especialidades con más demanda, según datos de Astursalud: Traumatología, con 4.258 pacientes en seguimiento y una demora de 143,64 días, y Urología, con 1.045 pacientes y 149,92 días de espera.

Entre las consultas más demandadas figuran Psiquiatría (3.007 consultas), Traumatología (1.830) y Oftalmología (1.427).

Listas de espera técnicas

Colonoscopia. El San Agustín acumulaba al cierre de julio un total de 423 pruebas en espera. La demora media: 38,22 días.

Mamografía: En este caso había 62 pacientes en espera en el mes de julio con una demora media de 14,39 días, muy por debajo de la media regional (41 días).

Ecografía: 3.718 pacientes en espera, con 99,97 días de demora media en Avilés.

TC/escáner: 1.428 pacientes con una demora de 54,5 días. Resonancia: 27,06 días de demora para 369 personas agendadas.