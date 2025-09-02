Verano de diversión deportiva y cultural para los más pequeños de Corvera

"Para los niños, esta actividad es genial. Tienen la diversión asegurada, incluso aunque llueva". El ovetense Raúl Arias partió desde la capital con una idea clara: que sus hijos Enzo y Lucas, de tres y seis años respectivamente, disfrutasen de una mañana de diversión en Pequelandia, el plan festivo que el Ayuntamiento de Corvera ha ideado exclusivamente para los más pequeños y al que se podrá acudir hasta el jueves 4 de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas en el polideportivo del colegio de Las Vegas en lugar de la plaza Europa para garantizar la seguridad de los usuarios ante las condiciones climatológicas.

Verano de diversión deportiva y cultural

"No es la primera vez que venimos. Somos de Oviedo, pero ya hemos estado aquí en otras ocasiones como Navidad. Si podemos, no nos lo perdemos", señaló Arias, para el que Pequelandia es una gran motivación para sus hijos antes de la vuelta al cole: "Llevan todo el verano en el pueblo y toca ir preparándose poco a poco. Con esto se animarán un poco más". Sergio Herrera, de Avilés, también encontró en esta cita una forma de pasar el tiempo con su sobrina Ainara, una "enamorada" de los hinchables. "Lleva una hora sin parar. Sube, baja y vuelve a subir. Ya me ha pedido volver mañana", declaró Herrera, que hará "un hueco" para cumplir el deseo de su sobrina.

Pequelandia también acogió a los jóvenes participantes de la ludoteca corresponsables, cuyos usuarios han contado con un verano repleto de actividades, tal y como señaló Rebeca González, monitora de la actividad. Entre otras, se han llevado a cabo excursiones de carácter cultural al Museo Etnográfico de Grao, al Acuario de Gijón o, hace dos semanas, al Pantano de Trasona. "Hemos tratado de combinar diversión con cultura", señaló González. A estas visitas, se sumaron actividades de manualidades y deportivas que han servido para que los menores disfruten de un verano activo y, además, para que las familias puedan conciliar. De esta manera, se ofreció un servicio de desayuno desde las 7.30 horas previo a las actividades, a las que se sumaba la comida hasta las cuatro. "Es un horario amplio y las familias lo agradecen en estos meses", abundó la monitora.