El albergue de peregrinos se traslada por obras al edificio Fuero

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado por 338.541,62 euros las obras de rehabilitación para mejorar la gestión ambiental, la eficiencia energética y la digitalización del albergue de peregrinos "Pedro Solís" de Avilés, ubicado en el número 1 de la Calle La Magdalena. Se trata de una actuación cofinanciada con fondos europeos.

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Avilés ha propuesto a la empresa Asturimagen S.L., que ha obtenido la mejor puntuación de las dos empresas que se presentaron a la licitación, para llevar a cabo las obras de mejora del edificio, que tienen cuatro meses de ejecución.

Mientras duren las obras el espacio residencial del Edificio Fuero se convertirá en centro de recepción de peregrinos y peregrinas que realizan el Camino de Santiago a su paso por Avilés.

Para mejorar la eficiencia energética de la edificación, se realizará la mejora de la envolvente térmica de la edificación, sus sistemas y equipos. Se incluye también la instalación de paneles fotovoltaicos para producción de energía eléctrica. Se adoptará también una climatización basada en la producción de calor y frío para los espacios habitables mediante techo radiante y se instalarán luces led, entre otras actuaciones.