Asturiana de Zinc redujo en 2024 (notablemente) las emisiones contaminantes

Reconoce la empresa Asturiana de Zinc (Azsa) en el informe de gestión 2024 que "a pesar de que las plantas de ácido trabajaron 800 horas más que el año pasado [2023], las emisiones bajaron 195,7 toneladas, un 17,4 por ciento". Y reconoce también: "Es el segundo valor más bajo de la serie histórica". Y eso que que en 2013 –el año de la cifra más baja– las plantas trabajaron 1.023 horas menos, "por lo que si se tiene en cuenta las horas de marcha, es el año de menos emisiones".

La compañía metalúrgica de la corporación anglosuiza Glencore –la preside Carlos Navalpotro–, presentó recientemente la memoria contable y el informe de gestión correspondiente a 2024. En ese documento –está colgado en la web de la compañía– se indica, entre otras cosas, que los últimos resultados de la fundidora de zinc más importante de Europa –en el "top 3" del mundo– son millonarios: 51.876.000 de euros de beneficios. También se certifica que la producciónde zinc vendible de 2024 fue de 5.514 "toneladas por debajo del año anterior, debido principalmente a los altos precios de la energía, que obligaron a reducir la potencia cuando se superaba el ‘break even’ [punto de equilibrio entre gastos e ingresos] de la planta".

Explica la empresa también que en 2024 "se vio afectada por la aplicación de la interrrumpibilidad, que obligó a reducir la producción en tres ocasiones a lo largo del año".

La fundidora comenta asimismo que "desde 2013 disminuyen las emisiones de partículas correspondientes a la fusión de zinc y a la fabricación de polvo de zinc, llegando a su nivel más bajo en 2013". Las del año pasado –la últimas documentadas– fueron, sin embargo, once kilos más que las de doce meses atrás. La empresa insiste también en los buenos resultados cosechados en la calidad del agua: "Continuamos sin superaciones horarias, ni diarias de los límites establecidos en nuestras cuatro estaciones", señala la compañía.

Las inversiones que puso en marcha la compañía Asturiana de Zinc el año pasado se han hecho en el apartado que la empresa llama "descarbonización". Dice a este respecto: "Existen diversas iniciativas iniciativas de reducción de emisiones de CO2 entre la que destacan, por un lado, el producto de construcción de un parque fotovoltaico en la superficie de la balsa IIIde jarofix y antiguas balsas de jarosita y por otro, el proyecto de recuperación de calor exotérmico para la producción propia de electricidad". La idea que tiene la compañía es hacer descender las emisiones "de alcance 2 en 11.969 toneladas".

En esta línea, la empresa también destaca la caída en el consumo de agua (bajó en 356.208 metros cúbicos) de tal modo que este consumo "fue el más bajo de toda la serie histórica".

Accidentes laborales

La compañía relaciona 2,5 millones de horas trabajadas durante el ejercicio 2024. "Las mismas horas en empleados" que en 2023, pero con "una ligera disminución del número de horas en contratistas".

El número de accidentes, señala la compañía en el mismo informe de gestión, fue "el menor en los últimos cuatro años gracias a la reducción en un 17 por ciento de accidentes en empleados y a mantener los buenos resultados del año previo en contratistas".