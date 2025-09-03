Avilés se consolida como el gran hub de la industria verde del Principado. Windar, Asturfeito e Idesa son las principales beneficiarias de las ayudas que acaba de conceder el Gobierno regional con cargo al Fondo de Transición Justa, por un montante de algo más de 30,7 millones de euros. Todas ellas utilizan como centro neurálgico de sus operaciones logísticas al Puerto de Avilés, decano del norte de España en tráficos de eólicos. A todo ello hay que sumar la ubicación en la comarca de las empresas dedicadas a la energía fotovoltaica, como Solar Steel, Alusín Solar y Asturmadi Reenergy, y también la apuesta de Fertiberia para la producción de amoniaco verde.

La solicitud de las subvenciones concedidas ahora datan de 2024. Para su tramitación era necesario presentar el proyecto correspondiente a ejecutar, y tanto Windar como Asturfeito e Idesa se pusieron manos a la obra sin esperar a saber si se les concedería ni qué cuantía. "Los proyectos responden a perspectivas y oportunidades, y hay que estar preparados", señaló una de las fuentes consultadas.

Las empresas tuvieron conocimiento de la resolución provisional con la posible concesión de las ayudas en la pasada primavera, y la definitiva el pasado mes de agosto, aunque el Consejo de Gobierno del Principado las aprobase este lunes. "Por el medio se cruzaron los cambios en la Consejería de Transición Ecológica y en la Dirección General de Industria", con las salidas de Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz, respectivamente, explicó otra de las fuentes.

Windar New Structures y Dacero Offshore (nombre con el que presentó su proyecto) recibirá la mayor cuantía: 27,1 millones de euros sobre un total de 140 subvencionables. Se trata del proyecto que desarrollará en las antiguas naves de la extinta Alu Ibérica (antes Alcoa) en la margen derecha del Puerto de Avilés. En ellas se fabricarán torres gigantes y monopiles XXL (las subestructuras de transición) para instalaciones eólicas marinas flotantes, con una altura que igualarán a la torre de la Universidad Laboral de Gijón y superarán en 50 metros la de la catedral de Oviedo.

La ejecución de este proyecto conlleva la creación de 340 empleos, y ya se están realizando labores de desmantelamiento y limpieza en el interior de las instalaciones. La previsión era que Windar empezase a fabricar en sus nuevas instalaciones para 2027, ahora, pendiente de la evolución del mercado con la intrusión de Donald Trump, según explicó recientemente el presidente de Windar Renovables, Orlando Alonso.

Planta de Asturfeito en el Parque Empresarial Principado de Asturias. / Luisma Murias

Otra gran compañía que recibirá ayuda será Asturfeito, propiedad de Belarmino Feito. Son 2,7 millones de los 13,5 subvencionables. El proyecto supone reforzar su apuesta por la eólica offshore con componentes de alto valor añadido. Avanza así en el sector de la energía eólica marina orientando su producción hacia equipos de gran valor añadido que destacan por su mecanizado de precisión y dimensiones excepcionales, un nicho en el que el número de competidores es reducido debido a los estrictos requisitos de calidad.

Según explicó la compañía, centra su oferta en dos líneas principales: una es la de grandes componentes estructurales de turbinas eólicas, como rotores, estators o estructuras principales. La otra, en la fabricación de equipos de apoyo para el anclaje de monopiles offshore, que comparten las mismas exigencias técnicas de soldadura, mecanizado y pintura, además de la complejidad derivada de su tamaño. "La tendencia del mercado hacia turbinas de mayor tamaño y entregas en plazos críticos refuerza la necesidad de contar con fabricantes altamente capacitados y fiables, posicionando a Asturfeito como un socio estratégico en el desarrollo de la eólica offshore", señaló la empresa.

Instalaciones de Idesa en el Parque Empresarial Principado de Asturias. / Luisma Murias

IdesaFabrication, del Grupo Daniel Alonso, es la tercera, con una aportación de 960.000 euros de un total de 4,8 millones. El 70% de su proyecto ya está ejecutado: la adecuación de instalaciones en el PEPA y nueva maquinaria para la fabricación de colosos de almacenamiento de CO2 y de hidrógeno, además de adentrarse en grandes proyectos eólicos internacionales.