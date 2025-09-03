Despedida en Avilés a un centenar de niños saharauis tras un verano en Asturias: "Es un vínculo muy bonito"
"Ahora empieza la cuenta atrás para volver a vernos", señalaron algunas de las familias que ayer dijeron adiós a los menores tras dos meses en el Principado
Casi un centenar de niños saharauis, de 8 a 12 años, se despidieron ayer de Asturias tras pasar dos meses aprendiendo castellano gracias a la iniciativa "Vacaciones en paz", con más de treinta años de actividad en el Principado. El Complejo Deportivo de Avilés se convirtió en el lugar donde las familias de acogida y los menores saharauis apuraron sus últimos abrazos, risas y más de una lágrima con la esperanza de repetir experiencia el próximo verano.
"Ha sido un verano muy intenso. Lo quieren aprovechar todo, pero ha sido una experiencia maravillosa", declaró María Alonso, vecina de Arlós (Llanera), que acudió junto a su familia para despedir a Wui, de 10 años, y que ayer despidió por tercera ocasión a su familia asturiana, por lo que los lazos ya están establecidos. "Los primeros 15 días son los más duros, ya que los niños no saben el idioma, no conocen la cultura y desconocen muchas cosas que para nosotros son rutinarias. Pero con el tiempo se soluciona. Es la tercera vez que Wui viene conmigo y si es posible el año que viene repetiremos", afirmó con total seguridad Alonso, quien agregó: "Ahora empieza la cuenta atrás para volver a vernos". Para la ovetense Iris Bufor esta edición fue la primera toma de contacto con la iniciativa. Durante dos meses, Layla, de diez años, se ha ido aclimatando a la cultura y estilo de vida de Asturias al ser también su primera participación. "Es una experiencia muy gratificante. Mis hijas han creado un vínculo con Layla y ya conocemos a su familia a través de videollamada. Nos da mucha pena despedirnos, pero nos encantaría que el año que viene podamos volver a reunirnos. Esto es un hasta 2026", señaló Bufor, quien lanzó un mensaje a nuevas familias de acogida: "Es especialmente positivo para personas con hijos, ya que crean un vínculo muy bonito".
En total, Avilés despidió ayer a 98 niñas y niños saharauis, de los cuales 6 residieron estos meses en la villa. Tras las despedidas, marcadas por las lágrimas de tristeza y esperanza por volver a verse el próximo año, los menores emprendieron un largo viaje destinoTinduf (Argelia), la ciudad más cercana a los campos de refugiados saharauis en el país magrebí, hacia donde volaron desde el aeropuerto de Asturias sobre las 22.00 horas. "Este es un acto muy importante que en ocasiones pasa desapercibido. Es uno de nuestros proyectos más importantes", señaló el concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina.
Suscríbete para seguir leyendo
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos
- ¿Hasta cuándo habrá bonito? El pez del verano se aleja y la flota asturiana, aún con cuota, exprime la pesquería
- Manolo 'el fíu la reina', el hostelero que llevó a Julio Iglesias a cantar a La Arena, recibe el 'Angula de Oro': 'Mi gran aportación ha sido la modernidad
- Alerta en Gozón por un incendio que calcinó una nave agrícola con maquinaria y una tenada
- El albergue de peregrinos de Avilés se traslada al edificio Fuero (y esta es la explicación)
- Millar y medio de personas exigen recuperar 'El bosque encantado
- En marcha obras en Avilés por 5,7 millones para el remozado de calles y nuevos equipamientos