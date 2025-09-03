Despedida en Avilés a un centenar de niños saharauis tras un verano en Asturias: "Es un vínculo muy bonito"

Casi un centenar de niños saharauis, de 8 a 12 años, se despidieron ayer de Asturias tras pasar dos meses aprendiendo castellano gracias a la iniciativa "Vacaciones en paz", con más de treinta años de actividad en el Principado. El Complejo Deportivo de Avilés se convirtió en el lugar donde las familias de acogida y los menores saharauis apuraron sus últimos abrazos, risas y más de una lágrima con la esperanza de repetir experiencia el próximo verano.

"Ha sido un verano muy intenso. Lo quieren aprovechar todo, pero ha sido una experiencia maravillosa", declaró María Alonso, vecina de Arlós (Llanera), que acudió junto a su familia para despedir a Wui, de 10 años, y que ayer despidió por tercera ocasión a su familia asturiana, por lo que los lazos ya están establecidos. "Los primeros 15 días son los más duros, ya que los niños no saben el idioma, no conocen la cultura y desconocen muchas cosas que para nosotros son rutinarias. Pero con el tiempo se soluciona. Es la tercera vez que Wui viene conmigo y si es posible el año que viene repetiremos", afirmó con total seguridad Alonso, quien agregó: "Ahora empieza la cuenta atrás para volver a vernos". Para la ovetense Iris Bufor esta edición fue la primera toma de contacto con la iniciativa. Durante dos meses, Layla, de diez años, se ha ido aclimatando a la cultura y estilo de vida de Asturias al ser también su primera participación. "Es una experiencia muy gratificante. Mis hijas han creado un vínculo con Layla y ya conocemos a su familia a través de videollamada. Nos da mucha pena despedirnos, pero nos encantaría que el año que viene podamos volver a reunirnos. Esto es un hasta 2026", señaló Bufor, quien lanzó un mensaje a nuevas familias de acogida: "Es especialmente positivo para personas con hijos, ya que crean un vínculo muy bonito".

En total, Avilés despidió ayer a 98 niñas y niños saharauis, de los cuales 6 residieron estos meses en la villa. Tras las despedidas, marcadas por las lágrimas de tristeza y esperanza por volver a verse el próximo año, los menores emprendieron un largo viaje destinoTinduf (Argelia), la ciudad más cercana a los campos de refugiados saharauis en el país magrebí, hacia donde volaron desde el aeropuerto de Asturias sobre las 22.00 horas. "Este es un acto muy importante que en ocasiones pasa desapercibido. Es uno de nuestros proyectos más importantes", señaló el concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina.