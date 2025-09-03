Los encuentros vecinales de IU se trasladan al Nodo y a Valliniello

Dentro del Plan de Barrios que desde Izquierda Unida de Avilés en el mes de agosto en Llaranes, la organización local sigue con la ronda de reuniones con el tejido asociativo de la ciudad para conocer de primera mano las demandas, necesidades y propuestas para los presupuestos municipales de 2026.

Hoy, miércoles, 3 de septiembre, se reunirán Agustín Medina, teniente Alcalde de Avilés y concejal de Servicios Sociales, junto con Llarina González, secretaria de Organización de Izquierda Unida de Avilés, con la Asociación de Vecinos del Nodo a las diez de la mañana en su local y, posteriormente, a las 18.00 horas, la concejala de Vivienda y Memoria Democrática, Ana Solís, junto Juanjo Fernández, coordinador de Izquierda Unida de Avilés y Llarina González, se verán con la Asociación de Vecinos Fernández Carbayeda de Valliniello y la Asociación de Amas de Casa de Valliniello en el local de la asociación de Amas de Casa.

Durante las próximas semanas del mes de septiembre los responsables de Izquierda Unida continuarán las reuniones para escuchar a todos los barrios de nuestra ciudad y atender a sus demandas. La formación quiere en esta serie de encuentros tomar nota de las necesidades de inversiones e infraestructuras de los vecinos.