La Luz quiere sumarse a la moda del arte urbano en sus fachadas: esta es la singular propuesta para el barrio

El barrio de La Luz pinta mucho. Y sus vecinos están dispuestos a figurar en las guías turísticas. Pero no de cualquier manera. El colectivo vecinal que lidera Héctor Fernández firmó hace ya meses un acuerdo de colaboración con la Sociedad Iberista. Fruto de esa colaboración nace ahora un proyecto que pasa porque "importantes artistas del ámbito nacional e internacional" pinten laterales de siete bloques de viviendas de La Luz visibles desde la A-8 generando así "un foco de atracción turística".

La industrialización

Los vecinos confían en que el proyecto salga adelante gracias a la colaboración público-privada: por un lado, se han reunido ya con empresas como Arcelor en busca de financiación, ya que al menos uno de los murales está previsto que se dedique a la industrialización, "madre" del barrio de La Luz. "También nos presentaremos a las subvenciones del Gobierno regional en esta materia", avanza Fernández, que ya ha presentado el proyecto a responsables regionales y municipales: "Les ha encantado", valora.

La intención es que el proyecto revitalice el barrio de La Luz sin coste para los lugareños. "De la mano de la cultura podemos descentralizar el turismo. Sin ir más lejos tenemos un parque acuático a pocos minutos (el "PACO", en Corvera), y todo junto puede resultar atractivo en esta salida de la A-8 que es uno de los principales accesos a la comarca de Avilés", afirma.

Inspiración

La idea se nutre, como inspiración, de un proyecto ya existente que lleva detrás el sello de una conocida marca de cervezas y que se llama "Estrellas del Camino". El museo de los murales de La Luz estará, a diferencia de aquel, centralizado en un conjunto de bloques escalonados del barrio, todos ellos visibles desde el enlace de la Autovía del Cantábrico.

"Formarían un museo de murales artísticos al aire libre en una de las principales vías de acceso a la comarca. Algo que podría ser atractivo para descentralizar el turismo y atraer algo más la economía. Nos pondría en el mapa", afirma el presidente de la asociación de vecinos de La Luz, que avanza que los murales podrían ser obra de Mon Devane, que es un artista urbano que utiliza el spray como principal herramienta en todo su trabajo artístico y que ha participado en el proyecto "Estrellas del Camino".

Por fases

En cuanto a fechas. "En octubre pretendemos tener algo, al menos en lo que respecta a financiación privada, de forma que podamos empezar el proyecto con tres fachadas y dejar una segunda fase con otras cuatro", señaló Fernández, quien resaltó que la idea parte de la Sociedad Iberista "que aporta ideas y contactos".