Mesas fuera para incentivar el espíritu "de calle" en Ferrero

Los vecinos de la parroquia gozoniega celebraron una jornada de hermandad con su particular comida al aire libre: "Se repetirá"

Vecinos de Ferrero durante la comida en la calle este domingo.

La asociación de vecinos de Ferrero celebró el pasado domingo, como despedida de agosto, una comida en la calle en el barrio de Carbayeda. La cita reunió a decenas de vecinos, así como familiares y amistades, en una jornada de hermandad en torno a platos típicos de estas celebraciones: tortillas, bollos preñaos y empanadas, entre otros.

La iniciativa del vecindario, tal como explicaron desde la asociación, ha calado entre los residentes, que disfrutaron de animación musical y botellas de sidra que levantaron el espíritu festivo. Además, se rifaron regalos que fueron donados para la ocasión por un establecimiento de hostelería de Luanco y una panadería del pueblo.

Desde la asociación destacaron que "el número de personas va a más cada año", motivo por el cual "a buen seguro se repetirá el año próximo", lo que permitirá que los vecinos logren su objetivo de "crear" un espíritu "de cai" entre los comensales.

