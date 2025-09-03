Millar y medio de personas exigen recuperar "El bosque encantado"

Son más de 1.300 las personas que han manifestado su apoyo a la restauración de la obra artística "El bosque encantado", que es obra del artista avilesino Carlos Suárez y luce en la Estación de Autobuses de Avilés desde 2001. Actualmente, ha sido modificada por los responsables de la obra de la nueva marquesina de la Avenida de los Telares, concretamente, el Principado de Asturias.

La lista de apoyos a Suárez la encabeza la Asociación de Artistas Visuales de Asturias y la Universidad de Oviedo. Cuenta con directores de centros de arte, artistas, investigadores, profesores y ciudadanos en general de la región y del resto del país.

La reclamación la impulsa la Asociación de Artistas Visuales y la apoyan Consuelo Vallina, que es la presidenta del colectivo; las profesoras de la Universidad de Oviedo Natalia Tielve y Julia Barroso Villar; la recientemente nombrada directora de Laboral Centro de Arte, Semíramis González; la directora del Barjola de Gijón, Lydia Santamarina.

También se han sumado a la declaración los directores de las Escuelas de Arte de Oviedo, Laura Gutierrez ; y Asturias, César Menéndez y, además, el catedrático de Bellas Artes, Javier Tudela.

Entre los artistas que han manifestado su apoyo a la restauración de la obra están Avelino Sala, María Castellanos, Natalia Pastor, Carlos Coronas, Isabel Cuadrado, Francisco Fresno, Roman Corbato, Guillermo Simón, Ramón Isidoro, Juanjo Palacios. Asimimo, el historiador Pablo Martínez Corral firmó la iniciativa de la Asociación. Y Manuel Ángel Hidalgo, que fue director del Museo de Avilés. La escritora Paquita Suárez Coalla también apoya la petición. Y la AAVA, que es la asociación de Artistas de Asturias, el Centro de Estudios Alfoz de Gauzón y su presidente, Rubén Domínguuez.

Desde estos colectivos se han enviado reclamaciones particulares a las administraciónes del Principado (Consejería de Movilidad, Consejería de Cultura y Ayuntamiento de Avilés).