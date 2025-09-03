El nuevo centro de FP de La Grandiella ya tiene quien lo construya, y será la UTE formada por Sardalla y Serrot
El proyecto, adjudicado en 14,4 millones, incluye la edificación de tres bloques escalonados con un consumo energético casi nulo
Las obras del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Grandiella han sido adjudicadas a la unión temporal de empresas formada por Sardalla Española y Construcciones Serrot por un importe de 14.456.585,91 euros, impuestos incluidos. Fueron elegidos entre las 16 ofertas recibidas al tratarse esta UTE de la que planteaba la mejor relación calidad-precio.
El proyecto consiste en un moderno complejo integrado en las inmediaciones de un pequeño bosque, preparado para ofertar cinco familias del sector Servicios. El equipamiento, de unos 7.500 metros cuadrados de superficie construida, se distribuirá en tres volúmenes –con un sótano y tres plantas cada uno–, interconectados por pasarelas y vestíbulos.
La edificación tendrá un consumo energético casi nulo y dispondrá de un sello de sostenibilidad GBCe de cuatro hojas verdes, que acredita el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y el mínimo impacto medioambiental.
El presupuesto base de licitación era de 17 millones, con una financiación dividida en tres ejercicios: 545.650 euros para este año, 7,89 millones para el próximo, y los 8,59 millones restantes en 2027.
El proyecto –firmado por los arquitectos Eduardo Fernández, Andrés Diego y Jeremías Sampedro– contempla la construcción de tres bloques situados de forma escalonada para adaptarlos al pronunciado desnivel del terreno. Asimismo, cada bloque posee un trazado lineal quebrado que se ajusta también a la geometría y topografía de la parcela.
La distribución
Los tres volúmenes se construirán a la distancia necesaria para obtener el máximo aprovechamiento de energía solar. En los espacios resultantes entre bloques, se contempla ubicar un vestíbulo principal y, en el otro, la cafetería y un aula de emprendimiento.
El nuevo CIFP dispondrá de 29 aulas de diferente tamaño, cinco talleres y un laboratorio. También posee un salón de actos con capacidad para 163 personas, zonas administrativas, departamentos, sala de profesores y aseos. Entre los espacios singulares, destaca un taller de escaparatismo, un laboratorio de perfumería o un taller práctico de 100 metros cuadrados.
Las cinco familias profesionales contempladas en el proyecto por la Consejería de Educación son: Comercio y Marketing, Imagen Personal, Administración y Gestión, Hostelería y Turismo, y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos
- ¿Hasta cuándo habrá bonito? El pez del verano se aleja y la flota asturiana, aún con cuota, exprime la pesquería
- La Policía Nacional detiene a dos hombres por el apuñalamiento de un joven de 19 años en Avilés (y puede haber nuevos arrestos)
- Avilés descubre (por fin) su muralla medieval: 'Es una joya que teníamos escondida
- Manolo 'el fíu la reina', el hostelero que llevó a Julio Iglesias a cantar a La Arena, recibe el 'Angula de Oro': 'Mi gran aportación ha sido la modernidad
- Las fiestas de prao de Corvera, 'alfa y omega' del verano y pioneras del tardeo
- Alerta en Gozón por un incendio que calcinó una nave agrícola con maquinaria y una tenada