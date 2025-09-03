El nuevo centro de FP de La Grandiella ya tiene quien lo construya, y será la UTE formada por Sardalla y Serrot

Las obras del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Grandiella han sido adjudicadas a la unión temporal de empresas formada por Sardalla Española y Construcciones Serrot por un importe de 14.456.585,91 euros, impuestos incluidos. Fueron elegidos entre las 16 ofertas recibidas al tratarse esta UTE de la que planteaba la mejor relación calidad-precio.

El proyecto consiste en un moderno complejo integrado en las inmediaciones de un pequeño bosque, preparado para ofertar cinco familias del sector Servicios. El equipamiento, de unos 7.500 metros cuadrados de superficie construida, se distribuirá en tres volúmenes –con un sótano y tres plantas cada uno–, interconectados por pasarelas y vestíbulos.

La edificación tendrá un consumo energético casi nulo y dispondrá de un sello de sostenibilidad GBCe de cuatro hojas verdes, que acredita el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y el mínimo impacto medioambiental.

El presupuesto base de licitación era de 17 millones, con una financiación dividida en tres ejercicios: 545.650 euros para este año, 7,89 millones para el próximo, y los 8,59 millones restantes en 2027.

El proyecto –firmado por los arquitectos Eduardo Fernández, Andrés Diego y Jeremías Sampedro– contempla la construcción de tres bloques situados de forma escalonada para adaptarlos al pronunciado desnivel del terreno. Asimismo, cada bloque posee un trazado lineal quebrado que se ajusta también a la geometría y topografía de la parcela.

La distribución

Los tres volúmenes se construirán a la distancia necesaria para obtener el máximo aprovechamiento de energía solar. En los espacios resultantes entre bloques, se contempla ubicar un vestíbulo principal y, en el otro, la cafetería y un aula de emprendimiento.

El nuevo CIFP dispondrá de 29 aulas de diferente tamaño, cinco talleres y un laboratorio. También posee un salón de actos con capacidad para 163 personas, zonas administrativas, departamentos, sala de profesores y aseos. Entre los espacios singulares, destaca un taller de escaparatismo, un laboratorio de perfumería o un taller práctico de 100 metros cuadrados.

Las cinco familias profesionales contempladas en el proyecto por la Consejería de Educación son: Comercio y Marketing, Imagen Personal, Administración y Gestión, Hostelería y Turismo, y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.