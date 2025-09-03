La Soledad celebra 70 años del Lignum Crucis en Santo Tomás

La Real Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y de la Santa Vera Cruz de Avilés está inmersa en la celebración de los 70 años de la llegada de la reliquia del Lignum Crucis a su parroquia, Santo Tomás de Cantorbery. El 14 de septiembre se celebrará una eucaristía a las 13.00 horas. Al finalizar, el Cuerpo de la Nobleza de Asturias entregará a la Virgen la medalla del 1300.º aniversario de la batalla de Covadonga.