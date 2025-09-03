Tres empresas muestran interés por el alumbrado navideño
Los técnicos municipales valoran las diferentes propuestas del contrato, que este año cuenta con presupuesto récord: 726.000 euros
Tres empresas –Germán Vizcaíno, Iluminaciones Rosete y Blachere Iluminación España – han presentado las correspondientes memorias técnicas para hacerse con el contrato de iluminación ornamental de Avilés durante el periodo navideño, un contrato por dos años y 726.000 euros, la mayor partida económica en la historia de la ciudad para luces y tres veces más que en 2024. Contará, por primera vez, con un letrero-photocall con el nombre de "Avilés" en la plaza de La Merced. Además se reforzará en el casco histórico con techos luminosos y paraguas dinámicos en plazas como la de España, Carlos Lobo o El Carbayo. Y se apostará por el uso de luces led de tonalidades doradas o plateadas, además de otros típicos navideños como el rojo o el verde.
La dotación mínima del contrato es de algo más de 150 arcos luminosos, 250 detalles en farolas, más de 100 árboles decorados, 10 techos luminosos y 7 fachadas adornadas. El encendido tendrá lugar el 5 de diciembre y las luces tendrán este año un horario especial en Nochebuena (hasta las 04.00 horas) y Fin de Año, hasta el amanecer.
