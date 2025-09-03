Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres empresas muestran interés por el alumbrado navideño

Los técnicos municipales valoran las diferentes propuestas del contrato, que este año cuenta con presupuesto récord: 726.000 euros

Myriam Mancisidor

Avilés

Tres empresas –Germán Vizcaíno, Iluminaciones Rosete y Blachere Iluminación España – han presentado las correspondientes memorias técnicas para hacerse con el contrato de iluminación ornamental de Avilés durante el periodo navideño, un contrato por dos años y 726.000 euros, la mayor partida económica en la historia de la ciudad para luces y tres veces más que en 2024. Contará, por primera vez, con un letrero-photocall con el nombre de "Avilés" en la plaza de La Merced. Además se reforzará en el casco histórico con techos luminosos y paraguas dinámicos en plazas como la de España, Carlos Lobo o El Carbayo. Y se apostará por el uso de luces led de tonalidades doradas o plateadas, además de otros típicos navideños como el rojo o el verde.

La dotación mínima del contrato es de algo más de 150 arcos luminosos, 250 detalles en farolas, más de 100 árboles decorados, 10 techos luminosos y 7 fachadas adornadas. El encendido tendrá lugar el 5 de diciembre y las luces tendrán este año un horario especial en Nochebuena (hasta las 04.00 horas) y Fin de Año, hasta el amanecer.

