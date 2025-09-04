Alarma por un fuego en el vertedero de Arcelor de la margen derecha de la ría

Alarma por un fuego en la margen derecha de la ría de Avilés. Bomberos de Asturias desplazados desde La Morgal y del parque de Avilés, además del helicóptero y los equipos contra incendios de Arcelor y Acciona trabajan a esta hora en la extinción de un incendio declarado a primera hora de esta tarde en el entorno de la cantera del Estrellín, en el entorno del vertedero de Arcelor, en el límite de los concejos de Gozón y Avilés.

Según la información trasladada por testigos el viento ritó una rama que cayó sobre una torre eléctrica que hizo saltar una chispa hacia una eucaliptal próximo. La primera llamada alertando de las llamas fue a las 16.18 horas.

El fuego está, por el momento, acotado y controlado si bien los equipos del 112 Asturias permanencen en la zona de Zeluán tras el fuego provocado por la caída de un árbol sobre tendido eléctrico.

En total hay tres dotaciones de bomberos junto a los citados medios aéreos.

La columna de humo hizo temer a los vecinos del entorno que el incidente pudiera ser de mayor gravedad.

Una patrulla de la Policía Local de Avilés también continúa desplazada en el lugar de los hechos.