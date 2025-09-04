Corvera premia el talento y entrega de cuatro vecinos ejemplares
La gala de entrega de los galardones se celebra el día 12 en La Lechera de Cancienes
Reconocer y homenajear a vecinos del concejo que han destacado por su labor altruista, solidaria, deportiva, artística, creativa o empresarial –entre otros campos–. Ese es el objetivo por el que, desde el año 2012, el Ayuntamiento de Corvera otorga la distinción "Corveranos ejemplares" que este año recae en la presidenta de la asociación de vecinos El Castiellu de Molleda, Beatriz Fraga; el entrenador de tenis de Cancienes, Adolfo Flórez; el responsable de la asociación Boys Scout de Corvera, Ángel Jiménez; y la escritora y colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA, Paula Expósito. Este jueves, el cuarteto de premiados fue recibido en la Casa Consistorial por el alcalde, Iván Fernández, con quien mantuvieron un encuentro en el que intercambiaron impresiones y charlaron sobre su reconocimiento. "Con este reconocimiento se pone en valor, un año más, el talento y la entrega de las vecinas y vecinos de Corvera, ejemplos de una sociedad solidaria, activa y comprometida", declaró Fernández durante el encuentro en su despacho y señaló que la gala "Corvera ejemplar", que se celebra el viernes 12 de septiembre, a las 17.30 horas, en La Lechera de Cancienes, "es un acto humilde pero bonito y hecho con mucho afecto". Además, el regidor municipal recalcó "la importancia de poner en valor a las personas del municipio por su labor".
Durante el encuentro se repitió una constante entre los cuatro galardonados, y no fue otra que la sensación de todos ellos de "no ser merecedor". Así lo aseguró Fraga, que cuando recibió la llamada del Alcalde "no me lo podía creer" y recordó las palabras de uno de los primeros corveranos homenajeados: "Es un premio que no te van a dar en ningún otro sitio. Disfrútalo".
Flórez, por su parte, reconoció haber tenido una sensación parecida. "Estaba con amigos cuando me llamó el Alcalde. Estuve varios días para procesarlo", confesó el profesor de tenis. En cuanto a Expósito, la joven promesa de la literatura señaló que el premio le resulta "muy motivador" y es "un reconocimiento que a la gente joven le aporta una nueva visión, autoestima y voz". En cuanto a Jiménez, afirmó estar "súper agradecido" por el galardón y reivindicó "la importancia" del voluntariado en la sociedad.
