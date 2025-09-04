Fiesta de la Santa Cruz con fútbol y familias

"Empezamos fuerte: los días 12 y el 13 de este mes vamos a colaborar con el colectivo Entainar (ayudan a los reclusos): haremos un torneo de fútbol benjamín. Todo lo que se recaude irá para ellos". El que habla es Iván Heres, el presidente de Hermandad de la Santa Cruz. Heres explicó también que esta colaboración nació "hace cuatro o cinco semanas en Piedras Blancas". "Nos dijeron que había que echarles una mano, que había que ayudarles". Alfonso de los Ríos fue su cabeza visible en Avilés. "Hoy Alfonso no está con nosotros, pero está su familia aquí, a la que le agradecemos su disposición y su apoyo", añadió Heres.

Los días 12 y 13, en Raíces, va a haber un torneo de fútbol en el que van a participar 150 niños. "Se van a juntar muchísimas familias, y el objetivo es pasarlo bien, una jornada de confraternidad, de fraternidad, de descanso y de solidaridad. Y al día siguiente, tenemos la gran de la exposición como tal", cerró Heres.