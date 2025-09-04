Guillermo y Ana María, güelu y güela del año en la fiesta de San Adriano

Guillermo Fernández Rodríguez y Ana María Pulido Elías vivirán este domingo una jornada muy especial. Ambos recibirán un cariñoso homenaje por parte de sus vecinos de Castrillón tras haber sido nombrados "güelu" y "güela" del año, uno de los platos fuertes de las fiestas de Santo Adriano. Cogen el testigo de Ángeles Álvarez y Francisco Petit, los encargados de recoger el premio en la pasada edición. El programa de las fiestas de San Adriano contará este año con la participación de la orquesta gallega "Greasse", que pondrá música a la jornada festival del lunes 8 de septiembre, y con la formación asturiana "Paréntesis", que se encargará de la verbena del primer día de actividades, el domingo 7.

Como ya es tradición, la festividad también contará con la presencia del Orfeón de Castrillón, que pondrá música a la misa de los enfermos el día 7, y de la Banda de Gaitas de Castrillón, que amenizarán la misa y la procesión de la segunda jornada. El cierre de las festejos correrá a cargo de dos djs, uno por día, Valerio Espina y Abel SM. Ese día las actividades comenzarán a las 17 horas, con hinchables y un toro mecánico. Una hora más tarde se realizará la primera de las eucaristías para, posteriormente, realizar el homenaje al "güelo" y "güela" del año. A las 19 horas se hará el reparto del bollo y de la botella de vino a los socios.

El acto central de la cita volverá a ser la comida popular del 8 de septiembre, para la que ya no quedan plazas en las mesas habilitadas por el área de Festejos, después de que el espacio previsto para 450 comensales se completara en tan solo 48 horas.

La Asociación Vecinal de San Adriano organiza la primera jornada del programa, mientras que el Ayuntamiento se encarga de la segunda, el lunes 8. Durante esta última jornada se realizará además una ruta a pie hasta San Adriano, dentro del programa de Senderismo Saludable y Cultural que organiza Castrillón Senderismo con la colaboración del área de Turismo y Festejos. El trazado será similar al de 2024, con 10 kilómetros de recorrido y varios puntos de encuentro para que se sumen personas que se dirijan a San Adriano, donde se llegaría a tiempo para la comida popular.

El programa de los festejos

El primer día las actividades comenzarán a las 17 horas, con hinchables. Una hora más tarde se realizará la primera de las eucaristías para, posteriormente, realizar el homenaje al "güelo" y "güela" del año. A las 19 horas será el reparto del bollo El lunes, tras la misa solemne, se celebrará la tradicional comida popular. La sesión vermú correrá a cargo de Greasse.