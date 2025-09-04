La industria eólica coge vuelo en Avilés: el puerto ofrece más inversión y espacio

El Puerto estudia construir un nuevo muelle en la recién finalizada explanada logística que une los de ArcelorMittal y Valliniello. Esta obra de ampliación se sumaría a la adquisición de terrenos en el futuro ecoparque de Baterías, todo ello pensando en abrir nuevos espacios logísticos que acompañen el desarrollo de la industria eólica y altamente especializada en la fabricación de colosos para las energías verdes. Eso sí, para ello exige "el compromiso de las empresas para reforzar el papel industrial"

"Somos un puerto al servicio de la industria, y tenemos que seguir creciendo para acompañarla y seguir siendo útil". Esta afirmación y otras similares son constantes en el discurso del presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega.

El proyecto de expansión del puerto que se está ejecutando, así como el plan estratégico que está en elaboración, responden a ese principio, con la vista puesta en la especialización de la industria avilesina en el sector eólico, se ha convertido en estratégico.

Esta evidencia es patente en la margen derecha de la ría, donde se están asentando con adquisiciones y cesiones las grandes empresas de la comarca que son un referente mundial en sus especialidades en el ámbito de la fabricación de grandes piezas para las energías verdes: Windar, Idesa y Asturfeito.

El Puerto ya está dando los primeros pasos en ese acompañamiento con la ejecución de dos proyectos fundamentales. Uno es el convenio de El Estrellín, que supondrá la futura incorporación de los 80.000 metros cuadrados que Acciona cederá como suelo portuario.

A esto se suma la construcción de la nueva explanada logística de 32.750 metros cuadrados que ya une los muelles de Valliniello y de ArcelorMittal, con un coste global de algo más de 8,6 millones de euros.

"Estamos firmemente decididos a acompañar el desarrollo de la industria eólica avilesina -en particular el proyecto de Windar en toda la expansión que pueda tener– para contribuir a convertirnos en un hub logístico", explicó ayer Rodríguez Vega.

Y fue más allá, al aseverar que el Puerto de Avilés "apuesta por nuestra consolidación como base industrial de la eólica marina en Europa. Es una apuesta que hace la Autoridad Portuaria de Avilés y que se traduce en dos objetivos, infraestructuras y suelo".

Acciones concretas

Estos dos propósitos llevan aparejadas acciones concretas. Una de ellas es buscar fondos para mejorar la capacidad de infraestructura portuaria. "Vamos a buscar recursos económicos para hacer nuestras inversiones sin olvidar la necesaria complementariedad con las inversiones privadas. Estoy pensando, por ejemplo, en los muelles de la antigua Alcoa e incluso en la construcción de un nuevo tramo de muelle en la explanada que acabamos de rellenar en la margen derecha, entre los muelles de Valliniello y ArcelorMittal", explicó Rodríguez Vega.

La intervención en los muelles de Windar (antigua Alcoa) ya estaba en la mente de la Autoridad Portuaria de Avilés hace un par de años. Es una previsión a largo plazo con una inversión que se calcula algo superior a los 11 millones de euros. Se trataría básicamente de aumentar el calado, que en la actualidad solo es de siete metros de profundidad, lo que dificulta el atraque de buques de gran tamaño y capacidad.

Tanta es la previsión que esta inversión figura prorrateada en el plan de inversiones 2023-2027, aprobada por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria en mayo de 2023. En el documento figuraban asignados 50.000 euros para ese año, 100.000 para 2024, un millón para el actual ejercicio y 10.000.000 como "devengo en 2026 y siguientes". Es decir, no está previsto ejecutar estas obras a corto y medio plazo, pero se quiere contar con recursos disponibles para cuando llegue el momento.

En cuanto a la construcción de un tramo de muelle en la nueva explanada que une los muelles de ArcelorMittal y Valliniello, la Autoridad Portuaria está dispuesta a buscar fondos para ejecutarlo si lo necesita la industria eólica.

La otra acción concreta para conseguir el objetivo es, explicó Santiago Rodríguez Vega, "poner a disposición de la industria más suelo logístico, si fuese necesario, en el ámbito de la Cantera de El Estrellín, en la nueva explanada de la margen derecha o, por referirme a un ejemplo reciente, en la antigua parcela de Edersa (15.500 metros cuadrados) en la que la empresa Asturfeito está ya construyendo una nave destinada al montaje final de equipo de grandes dimensiones para el sector energético".

Este proyecto de Asturfeito es uno de los que recientemente ha conseguido ayudas del Fondo de Transición Justa para reforzar su apuesta por la industria eólica marica (offshore) con componentes de alto valor añadido.

Suelo en el ecoparque

No se queda aquí la apuesta de la Autoridad Portuaria . "En este esfuerzo por no agotar las capacidades logísticas del Puerto que ya llevamos analizando desde hace más de un año, estamos incluso dispuestos a valorar la compra del suelo de Baterías", señaló el presidente de la Autoridad Portuaria.

Eso sí, Rodríguez Vega pidió que el esfuerzo sea compartido. "Entendemos que esta es la mayor apuesta que podemos hacer como Puerto, pero tiene que ser compartida y tiene que ir acompañada de un compromiso privado. Estamos encantados de colaborar en esto con la iniciativa privada con el objetivo de reforzar nuestro papel como base industrial".

Y lanzó un mensaje positivo. "Somos conscientes de las dificultades del contexto geopolítico y económico global, pero las empresas de nuestro entorno tienen capacidad suficiente para que Avilés se consolide como referencia europea, atraiga empleo y el Puerto se consolide como un actor clave y como nodo estratégico en la transición energética".

Nuevo foso

La apuesta por la industria eólica en la margen derecha no significa, ni mucho, el abandono de la izquierda. De hecho, ya se ha finalizado el foso para la instalación de una grúa pórtico para extraer del agua embarcaciones menores para su reparación.

Se trata de una obra pensada para las embarcaciones pesqueras y del puerto deportivo, con un presupuesto superior al millón de euros cofinanciada en un 20% por fondos del Mecanismo "Conectar Europa".