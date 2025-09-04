IU de Avilés pide más aceras y señalización en El Nodo: "Es fundamental para garantizar la seguridad"

Izquierda Unida de Avilés, socios del PSOE en el gobierno de la ciudad, ha realizado una batida por diferentes barrios para conocer de primera mano algunas de las necesidades de los vecinos. Tanto Agustín Medina, concejal de Cooperación; como Llarina González, secretaría de Organización; recorrieron El Nodo y Valliniello, donde tienen peticiones, como el arreglo de aceras o mejoras en la señalización vial.

Según IU, los vecinos del Nodo necesitan la construcción de la acera en la travesía de la iglesia, ya que "es fundamental para garantizar la seguridad, peatonal, especialmente en una zona de tránsito frecuente". Además, creen que se "requiere de la instalación de señalización clara y visual en los accesos principales y parques para fomentar la responsabilidad en la recogida de excrementos". Otras de las peticiones tienen que ver con la creación de aparcamientos para motos, el soterramiento de los elementos de reciclaje en la confluencia entre la calle Goleta con la travesía de la iglesia o la creación de una pista deportiva frente al centro social del barrio.

Valliniello, olvidado

Por su parte, el partido cree que Valliniello es "el gran olvidado de Avilés" y reclaman para el vecindario"el kit básico de vida: Piden badenes y elementos físicos para reducir la velocidad, aceras para caminar de forma segura e incluso iluminación en algunas calles", explica González, a la que los vecinos han planteado "fomentar el área recreativa".

"La gente no la conoce y es una joya que tenemos y no se está usando. Se fomentaría con arcenes transitables hacía la zona o poniendo un punto de alquiler de bicicletas, para facilitar que se acerque la gente", señala IU. González hizo hincapié en las aceras de Valliniello, ya que la gente del barrio "tiene que cubrir mucho recorrido para ir hasta el supermercado cuando realmente lo tienen al lado". "Es cierto que la zona mejoró con los accesos a la Escuela de Arte, pero no se ha acabado de hacer la tarea", sentencia.