Javier Mariscal se mete en el barro en Avilés

El artista valenciano Javier Mariscal ha vuelto a Avilés. El creador que expone en la sala Cómic sus intervenciones cinematográficas en películas como "Chico y Rita" y "Disparen al pianista", trabaja estos días en las instalaciones de la Factoría Cultural interviniendo sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada, que son profesores de la Escuela Municipal.

Mariscal tiene previsto emplear técnicas como el engobe y el esgrafiado para reinterpretar la tradición local hecha barro. Estas intervenciones las dirigen los artistas locales Ramón Rodríguez y Anabel Barrio, precisamente, el primer y la segunda directora de la Escuela de Cerámica.

El objetivo del trabajo de Mariscal "es establecer un diálogo entre la alfarería popular y la creación contemporánea, poniendo en valor la riqueza patrimonial de la cerámica de Miranda desde una mirada actual", señala el Ayuntamiento de Avilés por medio de una nota de prensa oficial.

Las obras que resulten de este proceso creativo conjunto serán expuestas al público durante el próximo otoño en una muestra que recogerá la sala de exposiciones de la Casa de Cultura.

La tercera visita

Esta es la segunda estancia de Mariscal en Avilés este 2025. Los pasados días 13 y 14 de marzo participó en varias actividades relacionadas con la exposición "Chico, Rita y El Pianista", que estará colgada hasta el 21 de septiembre en la Sala del Cómic y en el que Marisal muestra el fruto de su colaboración con Fernando Trueba. Esta exposición la prorrogó el área de Culura del Ayuntamiento de Avilés para atender la gran acogida del público: recibió hasta el 1 de septiembre más de 9.200 visitas.

Sin embargo, a finales de 2023, el artista valenciano permaneció unos días en la ciudad coincidiendo con motivo de la exposición colectiva "De València al Cairo", que recogía el trabajo de los historietistas iniciadores del movimiento de "Línea clara", siendo precisamente Mariscal uno de sus mayores exponentes. La muestra se pudo visitar en el Palacio de Valdecarzana del 15 de junio de 2023 al 7 de enero de 2024, y recibió a más de 10.000 visitantes.

Mariscal confesó en las páginas de este periódico, en una entrevista: "Nací con alzheimer, disléxico y anumérico y sin ninguna capacidad de concentración. En una familia de once hermanos en la que todos se pegaban de hostias por leer Salgari, Julio Verne, aquellas historias de Guillermo, de Richmal Crompton... todas aquellas historias infantiles de Editorial Juventud. Estas cosas. Yo, en cambio, me dedicaba a dibujar, como todos los hermanos hasta cierta edad –luego ya dejaban de hacerlo." n