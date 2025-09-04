El mercado ecológico y artesano regresa a Raíces este fin de semana
Los puestos se ubicarán entre las 10.00 y las 14.00 horas en la explanada del monasterio de la Merced
N.M.
La explanada del Monasterio de la Merced de Raíces Viejo acoge este sábado, 6 de septiembre, una nueva entrega del Mercado Ecológico y Artesano de Raíces, que este año se celebra el primer sábado de cada mes entre junio y noviembre. Castrillón vuelve a ser el centro del comercio sostenible y de proximidad en esta iniciativa, que se desarrolla en el municipio por noveno año consecutivo y que en esta ocasión contará con la participación de once expositores de distintos municipios asturianos, todos ellos certificados con el sello del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) o el de Artesanía de Asturias.
Los puestos estarán abiertos al público en el horario habitual, entre las 10 y las 14 horas. Todas las personas que realicen compras en cualquiera de los puestos participantes entrarán además en el sorteo de una cesta con productos ecológicos.
Los puestos que se podrán encontrar el sábado en Raíces son los siguientes: Libélula Huerta (Avilés), Su Güerta Papuela (Avilés), Huerta La Figal (Corvera), Huerta La Enredadera (Corvera), Huerta Joyana (Illas), Shiit-Astur (Belmonte de Miranda), Ablana Cosmética (Cabranes), Obrador Sisón (Gijón), Brañas de Muxagre (Salas), Cantamisina (Sariego), Savia de Abedul de Asturias (Teverga).
Tras el mercado de este sábado quedarán tan solo dos fechas más para cerrar la temporada 2025: los sábados 4 de octubre y 1 de noviembre.
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Alerta en Gozón por un incendio que calcinó una nave agrícola con maquinaria y una tenada
- Avilés acoge este sábado la salida de la 14ª etapa de La Vuelta 2025
- El gran hub de la industria verde de Asturias está en Avilés: estos son los datos que lo demuestran
- Millar y medio de personas exigen recuperar 'El bosque encantado
- El albergue de peregrinos de Avilés se traslada al edificio Fuero (y esta es la explicación)
- En marcha obras en Avilés por 5,7 millones para el remozado de calles y nuevos equipamientos
- La Luz quiere sumarse a la moda del arte urbano en sus fachadas: esta es la singular propuesta para el barrio avilesino