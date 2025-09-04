El mercado ecológico y artesano regresa a Raíces este fin de semana

La explanada del Monasterio de la Merced de Raíces Viejo acoge este sábado, 6 de septiembre, una nueva entrega del Mercado Ecológico y Artesano de Raíces, que este año se celebra el primer sábado de cada mes entre junio y noviembre. Castrillón vuelve a ser el centro del comercio sostenible y de proximidad en esta iniciativa, que se desarrolla en el municipio por noveno año consecutivo y que en esta ocasión contará con la participación de once expositores de distintos municipios asturianos, todos ellos certificados con el sello del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) o el de Artesanía de Asturias.

Los puestos estarán abiertos al público en el horario habitual, entre las 10 y las 14 horas. Todas las personas que realicen compras en cualquiera de los puestos participantes entrarán además en el sorteo de una cesta con productos ecológicos.

Los puestos que se podrán encontrar el sábado en Raíces son los siguientes: Libélula Huerta (Avilés), Su Güerta Papuela (Avilés), Huerta La Figal (Corvera), Huerta La Enredadera (Corvera), Huerta Joyana (Illas), Shiit-Astur (Belmonte de Miranda), Ablana Cosmética (Cabranes), Obrador Sisón (Gijón), Brañas de Muxagre (Salas), Cantamisina (Sariego), Savia de Abedul de Asturias (Teverga).

Tras el mercado de este sábado quedarán tan solo dos fechas más para cerrar la temporada 2025: los sábados 4 de octubre y 1 de noviembre.