Este es el nuevo equipamiento de Illas para atraer a nuevos residentes al municipio

El equipo de gobierno de Illas, encabezado por Alberto Tirador (IU), impulsa obras de reforma del albergue de Zanzabornín, que pasará a tener un uso de espacio "coworking" u oficina colaborativa.

Este proyecto para llevar a cabo un espacio de coworking en las antiguas viviendas de Zanzabornín nació, tal y como explicó el regidor, como propuesta de la Dirección General de Reto Demográfico del Principado. "Es un proyecto ambicioso que pretende crear una red en toda Asturias", señaló el regidor municipal de Illas, que forma parte de un grupo de cuatro concejos adheridos al proyecto.

En ese sentido, Tirador señaló que el concejo cuenta "con cada vez más usuarios de este tipo, personas que llegan al concejo desde otros territorios y que requieren de espacios donde trabajar". Con ello, Tirador explicó que se pretende crear una red "para que puedan desplazarse".

Este espacio, cuyas obras deberán finalizar antes de que inicie 2026, tendrá un funcionamiento con "cierta autonomía" que consistirá en que los usuarios, tras inscribirse, reciban unas claves que les permitirá acceder.

La mesa de contratación se conformó este miércoles y queda compuesta por: María Consuelo Areces, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Illas y que actuará como Presidenta de Mesa; Juan Manuel Acebal, interventor de Illas, vocal y secretario; Bibiana Martínez, personal funcionario del Consistorio, como vocal; Nicolás Arias, personal laboral del Consistorio, como vocal; y Catalina Balan, personal funcionario, como vocal.