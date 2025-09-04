Ondas de Agua, el podcast para acercar un recurso esencial a la ciudadanía en Avilés
La sociedad mixta Aguas de Avilés publicará distintos episodios en los que abordará diversos aspectos sobre el líquido elemento
C. García
Aguas de Avilés ha puesto en marcha un podcast con el fin dar a conocer el ciclo del agua en la ciudad “de una forma más cercana y amena”, explicó Susana Jódar, gerente de la compañía. “Nuestro objetivo es ser capaces de transmitir la importancia que tiene el agua en nuestro día a día y todo el trabajo que hay detrás”, continuó.
Así, y bajo el título ‘Ondas de Agua’, la sociedad mixta publicará distintos episodios en los que abordará diversos aspectos sobre este recurso esencial. El primer episodio, que estará disponible en Spotify a partir de mañana, viernes, trata sobre el ciclo integral del agua y el papel que desempeña Aguas de Avilés.
En este primer capítulo, de la mano de Susana Jódar, la gerente de la empresa, y Guillermo Noriega, el jefe de la planta de tratamiento de agua potable de La Lleda, los ciudadanos podrán descubrir el recorrido que sigue el agua por la ciudad, todos los procesos que se llevan a cabo desde su captación hasta que sale por el grifo y el trabajo que se realiza posteriormente para devolverla al medio natural.
Cada episodio tendrá una duración de unos 10-15 minutos y la previsión es que el primer viernes de cada mes se publique un nuevo capítulo de ‘Ondas de Agua’ en Spotify.
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Alerta en Gozón por un incendio que calcinó una nave agrícola con maquinaria y una tenada
- Avilés acoge este sábado la salida de la 14ª etapa de La Vuelta 2025
- El gran hub de la industria verde de Asturias está en Avilés: estos son los datos que lo demuestran
- Millar y medio de personas exigen recuperar 'El bosque encantado
- El albergue de peregrinos de Avilés se traslada al edificio Fuero (y esta es la explicación)
- En marcha obras en Avilés por 5,7 millones para el remozado de calles y nuevos equipamientos
- La Luz quiere sumarse a la moda del arte urbano en sus fachadas: esta es la singular propuesta para el barrio avilesino