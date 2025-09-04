Ondas de Agua, el podcast para acercar un recurso esencial a la ciudadanía en Avilés

Aguas de Avilés ha puesto en marcha un podcast con el fin dar a conocer el ciclo del agua en la ciudad “de una forma más cercana y amena”, explicó Susana Jódar, gerente de la compañía. “Nuestro objetivo es ser capaces de transmitir la importancia que tiene el agua en nuestro día a día y todo el trabajo que hay detrás”, continuó.

Así, y bajo el título ‘Ondas de Agua’, la sociedad mixta publicará distintos episodios en los que abordará diversos aspectos sobre este recurso esencial. El primer episodio, que estará disponible en Spotify a partir de mañana, viernes, trata sobre el ciclo integral del agua y el papel que desempeña Aguas de Avilés.

En este primer capítulo, de la mano de Susana Jódar, la gerente de la empresa, y Guillermo Noriega, el jefe de la planta de tratamiento de agua potable de La Lleda, los ciudadanos podrán descubrir el recorrido que sigue el agua por la ciudad, todos los procesos que se llevan a cabo desde su captación hasta que sale por el grifo y el trabajo que se realiza posteriormente para devolverla al medio natural.

Cada episodio tendrá una duración de unos 10-15 minutos y la previsión es que el primer viernes de cada mes se publique un nuevo capítulo de ‘Ondas de Agua’ en Spotify.