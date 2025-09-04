Pádel y solidaridad, unidos el próximo fin de semana en Avilés

Avilés ha conseguido unir uno de los deportes de moda en España, el pádel, con la solidaridad. El Real Club de Tenis Avilés acoge la tercera edición del Torneo Solidario de Tenis, que se disputará el próximo fin de semana y cuya recaudación irá en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer. "Para nosotros es importante que la gente pueda pasar un fin de semana solidario y que, además, se fomente el deporte", aseguró Carmen Fernández, presidenta de la junta local de la asociación.

Uno de los objetivos de este torneo, además recaudar fondos para la investigación contra el cáncer y para los servicios que, gratuitamente, realiza la asociación, es seguir dando a conocer el trabajo que hacen. "Queremos llegar a más personas, porque sabemos que hay muchos pacientes, pero pocos conocen el trabajo que hacemos", señaló Yolanda Calero, presidenta de la asociación en Asturias. "Que sea un torneo de éxito y se superen las inscripciones del año pasado", deseó Juan Carlos Guerrero, concejal de Deportes.

Las parejas interesadas en inscribirse pueden hacerlo mediante correo electrónico a cualquiera de estas direcciones: aviles@contraelcancer.es y escuelapadelrcta@gmail.com. El precio es de veinte euros para la inscripción en una categoría, y de treinta y cinco euros para la inscripción en dos categorías. Este año, como novedad, se incorpora la categoría sub 12. El último día para solicitar estas inscripciones será el miércoles 10 de septiembre.