El Palacio Valdés suma otra 'historia' sobre el esplendor del teatro en Avilés

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ha acompañado este jueves al periodista avilesino Luis Muñiz Suárez en la presentación de su libro "Teatro Palacio Valdés. Avilés. Templo de las artes escénicas", recientemente publicado bajo el sello de Ediciones Nieva y producido por Nocosa Ediciones. El acto ha tenido lugar en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Avilés, y ha contado también con la presencia de Benjamín Lebrato, director de Ediciones Nieva.

Se trata de un volumen de gran formato, con 320 páginas profusamente ilustradas a todo color por más de quinientas imágenes, la mayoría fotografías, así como planos, tablas y gráficos. El libro recuerda los orígenes del histórico teatro, analiza su arquitectura, rehabilitación y sucesivas intervenciones, además de mostrar mediante un amplio álbum de fotos todo su esplendor, hasta en los más pequeños detalles, algunos desconocidos u ocultos al público. También aporta numerosos datos técnicos y documentación, en parte inédita, sobre el más que centenario edificio, actualmente de titularidad municipal.

El origen

Proyectado en 1900 por el arquitecto Manuel del Busto, con estilo historicista neobarroco según el modelo italiano y sala en herradura, el Teatro Palacio Valdés constituye la joya del arte escénico avilesino y es uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio asturiano, declarado monumento histórico-artístico en 1982. Aparte de otras cuestiones arquitectónicas que se abordan en el libro, fue pionero en su día en el empleo del hormigón armado para su construcción y es uno de los pocos teatros españoles que cuenta con el suelo de la platea nivelable para convertir su sala en lugar de eventos, por medio de un mecanismo que data de 1920.

Desde el principio tuvo una azarosa vida, hasta ser expropiado por el Ayuntamiento de Avilés y rehabilitado con recursos públicos en 1992, para convertirse en seña de identidad de una ciudad que, pese a distinguirse por su tradición industrial, ha sabido recuperar buena parte de su pasado histórico. En su escenario se representa desde su rehabilitación una programación elogiada por todos, que le ha valido el sobrenombre de "estrenódromo nacional", en referencia a los numerosos estrenos de producciones que acoge, por la que ha sido distinguido con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas.

Puertas abiertas en el 125.º aniversario

Aunque hoy se haya dado a conocer a los medios de comunicación, el volumen será presentado al público el próximo viernes 12 de septiembre, a las 19 horas, en el patio de butacas del propio coliseo. Ese día se cumplirán 125 años del inicio de la construcción del Teatro Palacio Valdés, y el autor quiere aprovechar la efeméride para abrir sus puertas al público, para que pueda conocerlo en profundidad, tanto a través del libro como físicamente, brindando a las personas asistentes la oportunidad de visitar su interior. La entrada será libre, hasta completar aforo.

El acto estará presidido por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y contará con la intervención de Santiago Rodríguez Vega, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés y alcalde de la ciudad cuando se reinauguró el teatro en 1992, así como de Mariano Bayón, arquitecto autor de su rehabilitación entonces. Finalmente, Luis Muñiz presentará el libro del que es autor.