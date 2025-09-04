Los participantes en el Clinic visitan en el Centro Tecnológico del Acero y La Curtidora
Los 25 jóvenes de entre 18 y 35 años participan en el proyecto Clinic que tiene como objetivo impulsar el talento emprendedor de la juventud asturiana tuvieron la oportunidad de visitar esta semana el Centro de Empresas La Curtidora, donde su directora, Ana Lamela, presentó a una representación de las más de 120 empresas vinculadas al centro: BY Carla Herrero, Aferentas, Room2030 y Arsenio Valbuena. Ayer, las actividades se trasladaron al Centro Tecnológico del Acero, donde los participantes en el Clinic realizaron una visita guiada a las instalaciones de la mano de su directora, Patricia López y Amador Menéndez, investigador y responsable de innovación, que explicará los proyectos de I+D que gestionan, así como la historia del centro, sus instalaciones y laboratorios. La Factoría Cultural y la Rula de Avilés fueron las otras visitas de estos días en la ciudad.
